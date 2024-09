23日、プレミアリーグ第5節、マンチェスター・シティ対アーセナルのビッグマッチが行われた。試合は両者譲らず2-2のドローで終わっている。



この試合で不名誉な記録を残したのが、アーセナルに所属するオランダ代表DFユリエン・ティンバーとドイツ代表FWカイ・ハフェルツだ。



『BBC Sport』によると、この試合で先発出場したアーセナルのDFティンバーとFWハフェルツはマンチェスター・シティ戦で一本もパスを成功させることができなかったという。ティンバーは6本のパス、ハフェルツは5本のパス、両者共に全て失敗したようだ。





Jurrien Timber and Kai Havertz failed to complete any of their passes against Man City today



They're the first outfield players on record to play 89+ minutes of a Premier League match and not successfully pass to a teammate #MCIARS pic.twitter.com/Mj1IBb8e53