²ÆÆüËÜ°ì¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤¬Íè½ÕÁªÈ´ÀäË¾¡¡À¾Â¼¤¬¾×·â18K¤â¡ÄµþÅÔ³°ÂçÀ¾¤Ë11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë4²óÀïÇÔÂà
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨µþÅÔÂç²ñ4²óÀï¡¡µþÅÔ¹ñºÝ2¡½3µþÅÔ³°ÂçÀ¾¡Ê2024Ç¯9·î23Æü¡¡ÂÀÍÛ¤¬µÖ¡Ë
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤òÍ¥¾¡¤·¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¤¬¡¢µþÅÔ³°ÂçÀ¾¤Ë±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤â½¤ÀµÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£·×18Ã¥»°¿¶¤ò¿ô¤¨¤ëÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±äÄ¹11²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Èº¸µ¾Èô¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï11¥¤¥Ë¥ó¥°Ãæ7ÅÙËþÎÝµ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹10²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³¤ÇËÞÂà¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤â±é½Ð¤·¤¿¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ïº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç½é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£¤·¤«¤·¡¢Íè½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£