アイドルグループ・櫻坂46の10枚目シングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)の新ビジュアルが公開された。今作では三期生の山下瞳月(19)がセンターを務める。新ビジュアルでは、山下が頂上に出で立ち、グループの次なる未来に向かう眼差しが印象的。また、ミュージックビデオ(MV)のYouTubeプレミア公開ページもオープンし、25日午後10時に公開されることも明らかとなった。MV公開に先駆けて、表題曲「I want tomorrow to come」のストリーミング&ダウンロード先行配信が25日0時にスタートする。櫻坂46のシングルは、前作「自業自得」(6月26日発売)以来、4ヶ月ぶり。山下は前作から2作連続のセンターを務め、的野美青と森田ひかるがフロントで脇を固める。三期生の向井純葉は今回のシングルで初選抜となった。