¥Ò¥È¤ÈÃÏµå¤Ë¡È¥À¥Ö¥ë¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡É¥â¥ê¥ó¥¬¡¡¥×¥ë¡¼¥ó40ÇÜ¤ÎÅ´Ê¬¤È¶Ã¤­¤ÎCO2µÛ¼ýÎÏ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¤³¤³¤«¤é¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤ÉSDGs´ë²è¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£23Æü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¡×¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢ÃÏµå´Ä¶­¤Ë¤âÎÉ¤¤¡Ö´ñÀ×¤ÎÌÚ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¢Êª¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡½»Âð³¹¤ÎÀè¤Ë¹­¤¬¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¿¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£¤³¤³¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È¥â¥ê¥ó¥¬¡É¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÏµíÆý¤Î¤ª¤è¤½20ÇÜ¡¢Å´Ê¬¤Ï¥×¥ë¡¼¥ó¤Î40ÇÜ¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥â¥ê¥ó¥¬¤ÎºÏÇÝ¤¬º£¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ºë¶Ì¸©¥â¥ê¥ó¥¬¶¨²ñ¡¡ÌîÅç¹¯»ÒÂåÉ½

¡Ö¡ÊQ¡¥2¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¡©¡Ë1¥á¡¼¥È¥ë50¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×

¡¡ËÜÍè¤ÏÇ®ÂÓÃÏ°è¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥â¥ê¥ó¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ïºë¶Ì¸©¤Ç¤âºÏÇÝ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¼ý³Ï¤·¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ï¡È¥â¥ê¥ó¥¬Ãã¡É¤äÊ´Ëö¤Ë¤·¤ÆÎý¤ê¤³¤ó¤À¡È¥â¥ê¥ó¥¬¥Ñ¥¹¥¿¡É¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©ÉÊ¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥ê¥ó¥¬¤Ë¤ÏÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É°ìÌÌ¤¬¡£

ºë¶ÌÂç³Ø¡¡Æ£Ìîµ£¶µ¼ø

¡ÖÂçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â¾¤Î¿¢Êª¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁá¤¤¡£50¥á¡¼¥È¥ë¥×¡¼¥ë¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÂç¤­¤µ¡Ê¤ÎÈª¤Ç¡Ë¡ÊÌó3¥«·î¤Ç¡ËºÇÄã5¥È¥ó¤ÎCO2¤Ï¼è¤Ã¤¿¡×

¡¡¤½¤ÎÎÌ¤Ï¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤¬ÇÓ½Ð¤¹¤ë2Ç¯Ê¬°Ê¾å¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉµÛ¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

ºë¶ÌÂç³Ø¡¡Æ£Ìîµ£¶µ¼ø

¡Ö´Ä¶­¤ËÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ý³ÏÊª¤¬·ÐºÑÅª¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£³Ø¹»µë¿©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«¼£ÂÎ¤â¡×

¡¡¥Ò¥È¤ÈÃÏµå¤Ë¡È¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡É¥â¥ê¥ó¥¬¡£·ò¹¯Åª¤Ëµ¤¸õÊÑÆ°¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡Ö´ñÀ×¤ÎÌÚ¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡¥â¥ê¥ó¥¬¤ÏÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀ¸¤­À¸¤­¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢²ÈÄíºÚ±à¤Ç³Ú¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£