¥Ò¥È¤ÈÃÏµå¤Ë¡È¥À¥Ö¥ë¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡É¥â¥ê¥ó¥¬¡¡¥×¥ë¡¼¥ó40ÇÜ¤ÎÅ´Ê¬¤È¶Ã¤¤ÎCO2µÛ¼ýÎÏ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¤³¤³¤«¤é¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤ÉSDGs´ë²è¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£23Æü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¡×¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤âÎÉ¤¤¡Ö´ñÀ×¤ÎÌÚ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¢Êª¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½»Âð³¹¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¿¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£¤³¤³¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È¥â¥ê¥ó¥¬¡É¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÏµíÆý¤Î¤ª¤è¤½20ÇÜ¡¢Å´Ê¬¤Ï¥×¥ë¡¼¥ó¤Î40ÇÜ¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥â¥ê¥ó¥¬¤ÎºÏÇÝ¤¬º£¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸©¥â¥ê¥ó¥¬¶¨²ñ¡¡ÌîÅç¹¯»ÒÂåÉ½
¡Ö¡ÊQ¡¥2¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¡©¡Ë1¥á¡¼¥È¥ë50¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ËÜÍè¤ÏÇ®ÂÓÃÏ°è¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥â¥ê¥ó¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ïºë¶Ì¸©¤Ç¤âºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ý³Ï¤·¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ï¡È¥â¥ê¥ó¥¬Ãã¡É¤äÊ´Ëö¤Ë¤·¤ÆÎý¤ê¤³¤ó¤À¡È¥â¥ê¥ó¥¬¥Ñ¥¹¥¿¡É¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©ÉÊ¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥ê¥ó¥¬¤Ë¤ÏÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É°ìÌÌ¤¬¡£
ºë¶ÌÂç³Ø¡¡Æ£Ìîµ£¶µ¼ø
¡ÖÂçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â¾¤Î¿¢Êª¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁá¤¤¡£50¥á¡¼¥È¥ë¥×¡¼¥ë¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÂç¤¤µ¡Ê¤ÎÈª¤Ç¡Ë¡ÊÌó3¥«·î¤Ç¡ËºÇÄã5¥È¥ó¤ÎCO2¤Ï¼è¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÎÌ¤Ï¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤¬ÇÓ½Ð¤¹¤ë2Ç¯Ê¬°Ê¾å¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉµÛ¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºë¶ÌÂç³Ø¡¡Æ£Ìîµ£¶µ¼ø
¡Ö´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ý³ÏÊª¤¬·ÐºÑÅª¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£³Ø¹»µë¿©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«¼£ÂÎ¤â¡×
¡¡¥Ò¥È¤ÈÃÏµå¤Ë¡È¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡É¥â¥ê¥ó¥¬¡£·ò¹¯Åª¤Ëµ¤¸õÊÑÆ°¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡Ö´ñÀ×¤ÎÌÚ¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥â¥ê¥ó¥¬¤ÏÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÈÄíºÚ±à¤Ç³Ú¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½»Âð³¹¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¿¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£¤³¤³¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È¥â¥ê¥ó¥¬¡É¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÏµíÆý¤Î¤ª¤è¤½20ÇÜ¡¢Å´Ê¬¤Ï¥×¥ë¡¼¥ó¤Î40ÇÜ¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥â¥ê¥ó¥¬¤ÎºÏÇÝ¤¬º£¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊQ¡¥2¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¡©¡Ë1¥á¡¼¥È¥ë50¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ËÜÍè¤ÏÇ®ÂÓÃÏ°è¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥â¥ê¥ó¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ïºë¶Ì¸©¤Ç¤âºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ý³Ï¤·¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ï¡È¥â¥ê¥ó¥¬Ãã¡É¤äÊ´Ëö¤Ë¤·¤ÆÎý¤ê¤³¤ó¤À¡È¥â¥ê¥ó¥¬¥Ñ¥¹¥¿¡É¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©ÉÊ¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥ê¥ó¥¬¤Ë¤ÏÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É°ìÌÌ¤¬¡£
ºë¶ÌÂç³Ø¡¡Æ£Ìîµ£¶µ¼ø
¡ÖÂçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â¾¤Î¿¢Êª¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁá¤¤¡£50¥á¡¼¥È¥ë¥×¡¼¥ë¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÂç¤¤µ¡Ê¤ÎÈª¤Ç¡Ë¡ÊÌó3¥«·î¤Ç¡ËºÇÄã5¥È¥ó¤ÎCO2¤Ï¼è¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÎÌ¤Ï¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤¬ÇÓ½Ð¤¹¤ë2Ç¯Ê¬°Ê¾å¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉµÛ¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºë¶ÌÂç³Ø¡¡Æ£Ìîµ£¶µ¼ø
¡Ö´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ý³ÏÊª¤¬·ÐºÑÅª¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£³Ø¹»µë¿©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«¼£ÂÎ¤â¡×
¡¡¥Ò¥È¤ÈÃÏµå¤Ë¡È¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡É¥â¥ê¥ó¥¬¡£·ò¹¯Åª¤Ëµ¤¸õÊÑÆ°¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡Ö´ñÀ×¤ÎÌÚ¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥â¥ê¥ó¥¬¤ÏÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÈÄíºÚ±à¤Ç³Ú¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
Ä¹Ìî,
³ùÁÒ,
²£ÉÍ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ÖÎîº×,
Êè,
¿À»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÆÁÅç