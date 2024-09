2位:山田涼介『ビリオン×スクール』

All About ニュース編集部は8月27日〜9月10日の期間で、全国の10〜70代の男女162人を対象に「2024年夏ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回は「2024年夏ドラマに出演したイケメンだと思う男性俳優」のランキングを紹介します。2位は、『ビリオン×スクール』(フジテレビ系)で主演を務めた山田涼介さんです。Hey! Say! JUMPのメンバーである山田さんは、10年ぶりの学園ドラマで初の教師役に挑戦。山田さんが演じるのは日本一の財閥系企業のトップ・加賀美零で、同ドラマは加賀美が身分を隠して教師となり、問題のある生徒を更生させていく学園コメディーです。

1位:目黒蓮『海のはじまり』

加賀美は、日本を代表する億万長者であり容姿端麗。常に上から目線で、生徒たちを強引とも思える手法で次々と立ち直らせていきます。自信満々な加賀美は、美しい顔立ちの山田さんにぴったり。これまでもイケメン役を数多く担当してきた山田さんですが、今回も格好よく加賀美を演じきりました。回答者からは、「顔の造形が整いすぎていると思う」(30代女性/兵庫県)、「カッコつけるシーンも違和感なく観ていられる」(30代男性/愛知県)、「先生役がマッチいていてカッコイイ」(40代女性/新潟県)などの意見が寄せられました。1位は、『海のはじまり』(フジテレビ系)で主演を務めた目黒蓮さんでした。Snow Manのメンバーとして人気が高い目黒さんは、フジテレビの月9枠で初主演を務め、話題を集めました。主人公・月岡夏(目黒蓮)は、すでに亡くなった昔の恋人が自分の子どもを出産していたことを知り、人生が変わります。娘の海(泉谷星奈)と共に生きていこうと奮闘する夏を、目黒さんは自然体の演技で表現しました。夏は都内の印刷会社で働く普通の28歳の青年ながら、イケメンの目黒さんが演じたことでより魅力的なキャラクターに。作中では笑顔や涙などさまざまな表情を見せ、等身大の夏を見事に演じています。回答者からは、「とにかく顔が整っていて、スタイルもいい」(40代女性/愛媛県)、「ふとした表情に目がいくし、素敵な顔をしている」(20代女性/群馬県)、「背も高いし、柔らかい雰囲気だけど時に見せる男らしい一面もよい」(40代女性/長崎県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママですこの記事の筆者:ゆるま 小林 プロフィール長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)