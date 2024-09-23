¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È!?¡¡¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡Ö¥®¥ã¥ë¹¥¤¤À¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¥³¥é¥Ü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖKODA KUMI LIVE TOUR 2024¡ÁBEST SINGLE KNIGHT¡Á¡×¤ò½ª¤¨¤¿¸öÅÄ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë´Ö±ÇÁü¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ªµ¤¤Å¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡ª¡ª¥¯¥í¤Á¤ã¤óÍÍ¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ÎÀ¼Í¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢±ÇÁüÀ¼Í¥¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤òÈ´Å§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»É÷·Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö´é¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡¼¤«¤È¤æ¤¦´Ä¶¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡¡ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤·¤ó¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¡¼¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ç¤¹¤·¤ó¡ª¡×¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¸ýÊÊ¡Ö¤·¤ó¡×¤ò¸ò¤¨¤Æ´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥®¥ã¥ë¹¥¤¤À¤«¤é¤¯¡¼¤Á¤ã¤óÁÀ¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖËë´Ö¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿½Ö´ÖÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤·¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£