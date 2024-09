ガールズグループ・ME:Iが22日、茨城・国営ひたち海浜公園で開催された野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に出演。『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』初登場を果たした。“ロッキン”は、今年25周年イヤー。5年ぶりにひたちなかへと帰ってきた記念すべきステージへの出演となり、ME:Iは真っ白な衣装で登場。割れんばかりの歓声が会場に響き渡る中、デビュー曲「Click」でステージがスタートした。

野外フェスでME:Iを初めて見る観客も多い中、「ロッキン!ME:Iと一緒にブチ上がっていきましょう!」とリーダーのMOMONAが煽り、かわいらしさの中にも力強さがあふれるパフォーマンスで観客の心をつかんだ。「Click!ME:Iです!」というME:I定番のあいさつに続いてメンバーが1人ずつコメントする場面では、COCOROは「きょうは全力で盛り上げていきたいと思います!よろしくお願いします!」、KOKONAは「初ROCK IN JAPANということで皆さん一緒に楽しみましょう!」と投げかけた。「想像以上(ME:I Ver.)」「TOXIC(ME:I Ver.)」を今回のために特別に用意したロックアレンジバージョンで披露すると、いつもとは一味違うフェスならではのパフォーマンスに会場のボルテージは一気に上昇。雨模様にもかかわらず、集まった観客は手を高く上げジャンプするなど全力で楽しんでいる様子だった。「CHOPPY CHOPPY(ME:I Ver.)」ではメンバーがバブルガンを持って登場すると、元気いっぱいの表情でシャボン玉を噴射し、夏らしさを感じる演出に。MCではMOMONAが「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKAに出演させていただき、本当に本当に光栄でした。また出演させていただけるように頑張りますのでこれからもME:Iの活動を見守ってくださるとうれしいです」と力強くコメントした。ラストナンバーは、2ndシングルのタイトル曲「Hi-Five」。デビュー曲をはじめ、最新シングルの楽曲やオーディションの課題曲、カバーなども盛り込み、ME:Iの魅力がたっぷり詰まった空間を作り上げたME:I。デビュー1年目とは思えないほど堂々としたパフォーマンスで“初ロッキン”のステージを締めくくった。【セットリスト】M1.ClickM2.LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜(ME:I Ver.)M3.想像以上(ME:I Ver.)Rock Arrange Ver.M4.TOXIC(ME:I Ver.)Rock Arrange Ver.M5.Our DiaryM6.Gee(Original by 少女時代)M7.Cookie PartyM8.CHOPPY CHOPPY(ME:I Ver.)M9.&ME(ME:I Ver.)M10.Hi-Five