9·î22ÆüÌë¡¢¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤Î¼«ÂðÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢74ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï»åµûÀî»ÔÀÄ³¤¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃËÀ­¡Ê74¡Ë¤Ç¤¹¡£

9·î22Æü¸á¸å7»þÈ¾Á°¡¢»åµûÀî»ÔÂç»úÀÄ³¤¤Î¸©Æ»¤Ç¡ÖÏ©¾å¤ÇÆ¬Éô¤«¤é½Ð·ì¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤ÏÃËÀ­¤Î¼«ÂðÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤Ï¤Û¤¦¤­¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢±«¤É¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤òÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤Û¤¦¤­¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤¬±«¤É¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤òÄ¾¤¹ºÝ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤«¡¢²°º¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£