Åê³«É¼¤Þ¤Ç4Æü ¼«Ì±ÁíºÛÁª¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤Ë³Æ¿Ø±Ä¤Ï¡Ä
¡¡³Æ¿Ø±Ä¤Ïº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡ÊÀ¯¼£Éô¡¦³Þ°æÈþÍèµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡ÀÐÇË¤µ¤ó¤ä¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¼ºÂ®µ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ï´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤Ï¹âÎð¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ANN¤¬¼èºà¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤¬30ÂæÈ¾¤Ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï60Á°¸å¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÁªµó¤Î´é¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢µÄ°÷É¼Î¥¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ê¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯·èÁª¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÐÇË¿Ø±Ä¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤¬¡Ö¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¤ÈµÄ°÷É¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â»Ô¿Ø±Ä¤Ï¡ÖµÄ°÷É¼¤ÇÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¸þ¤±¤¿¶î¤±°ú¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÀ¯¼£Éô¡¦³Þ°æÈþÍèµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡ÀÐÇË¤µ¤ó¤ä¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¼ºÂ®µ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ï´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤Ï¹âÎð¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÁªµó¤Î´é¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢µÄ°÷É¼Î¥¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ê¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯·èÁª¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÐÇË¿Ø±Ä¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤¬¡Ö¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¤ÈµÄ°÷É¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â»Ô¿Ø±Ä¤Ï¡ÖµÄ°÷É¼¤ÇÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¸þ¤±¤¿¶î¤±°ú¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£