¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×43¹æ¡×¤¬¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü/¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¿·Ï¢ºÜ¡ÖÇòÂî HAKUTAKU¡×
¡Ú½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×43¹æ¡Û
9·î23Æü È¯Çä¡Ê¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü/¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
²Á³Ê¡§300¥³¥¤¥ó
9·î23Æü È¯Çä¡Ê¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü/¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
²Á³Ê¡§300¥³¥¤¥ó
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï9·î23Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×43¹æ¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤ò¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜµÚ¤Ó¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï300¥³¥¤¥ó¡£¤Ê¤ª¡¢½ñÀÒµÚ¤ÓÂ¾¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï9·î24Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¤ÏÀÐÀî¸÷µ®»á¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¡ÖÇòÂî HAKUTAKU¡×¡£¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ï¡Ö¤·¤Î¤Ó¤´¤È¡×¡¢¡ÖÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡×¡¢µÚ¤Ó¡ÖËÍ¤È¥í¥Ü¥³¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÏÃÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.