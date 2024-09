【週刊少年ジャンプ43号】9月23日 発売(少年ジャンプ+/ゼブラック)価格:300コイン

集英社は9月23日、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ43号」電子版の配信を少年ジャンプ+及びゼブラックにて開始した。価格は300コイン。なお、書籍及び他ストアでの発売は9月24日となる。

本号の表紙&巻頭カラーは石川光貴氏による新連載「白卓 HAKUTAKU」。センターカラーは「しのびごと」、「夜桜さんちの大作戦」、及び「僕とロボコ」となり、最終話直前となる「呪術廻戦」も掲載される。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.