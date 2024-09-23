¡ÚÌµÎÁ¡Û¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×Âè105ÏÃ¡Ö¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó ¤½¤Î27¡×¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¸ø³«¡ª
¡ÚÂè105ÏÃ¡Û
9·î23Æü ÌµÎÁ¸ø³«
(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.
9·î23Æü ÌµÎÁ¸ø³«
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡×¤Ë¤ÆÈæÂ¼´ñÀÐ»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×Âè105ÏÃ¡Ö¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó ¤½¤Î27¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò9·î23Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×¤ÏSNS¤äÆ±¿Í»ï¤Ç¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÈæÂ¼´ñÀÐ»á¤ÎÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¥Þ¥ó¥¬¡£¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎËÜºî¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈæÂ¼´ñÀÐ»á¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏËè½µ·îÍËÆü¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡×¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤È¤·¤ÆÂè108ÏÃ¡Ö¹õ»Ò¤Á¤ã¤ó ¤½¤Î2¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡×¤Î¡Ö¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó ¤½¤Î27¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¸ø³«¡Û
¡Ö¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó ¤½¤Î27¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÆÉ¤á¤Ð¥¢¥Ê¥¿¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª ·îÍËÆü¤ÎÍ«Ýµ¤Ê¤ó¤Æ¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¡ª ¤¿¤ï¤ï¤Ê½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¡ª
(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.