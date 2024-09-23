¡ÖN-BOX JOY¡×¤Ï¡Ö·Ý¥³¥Þ¡×¤Ê1Âæ? ¥Û¥ó¥À¤Î¹©É×¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó!
¡ÖN-BOX JOY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥ó¥À¤Î³«È¯¿Ø¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö·Ý¥³¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡Ö·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤é¤·¤¤¡£¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬·Ý¥³¥Þ¤Ê¤Î¤«¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¹©É×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤¬9·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖN-BOX JOY¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö·Ý¥³¥Þ¡×¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À¸ì¡×¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¸µ¡¹¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿
¥¯¥ë¥Þ¤Î¸åÃ¼¾²²¼¤ËÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À?
¡ÖN-BOX JOY¡×(¥¸¥ç¥¤)¤ÎÆÃÄ§¤Ï¸åÀÊ¤òÁ°¤Ë¤Ñ¤¿¤ó¤ÈÅÝ¤¹¤È½Ð¸½¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È¥Æ¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¿¥ÊªÉ½Èé¤¬Éß¤«¤ì¤¿¥Õ¥í¥¢¤ÇºÂ¤Ã¤¿¤ê¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡£
¸åÀÊ¤òÅÝ¤¹¤À¤±¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È¥Æ¥é¥¹¡×¡£²¿¤«²¼¤ËÉß¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²Å¾¤¬¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤
¤Õ¤é¤Ã¤È¥Æ¥é¥¹¤ò(¤Û¤Ü)¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¸¥ç¥¤¤Î²Ù¼¼ÉôÊ¬¤Î¸åÃ¼¤ÏÉáÄÌ¤Î¡ÖN-BOX¡×¤ËÈæ¤Ù80mm¤â¹â¤¯¤·¤Æ¤¢¤ë¡£80mm¤Î¤«¤µ¾å¤²¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÀìÍÑ¤Î¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¹©É×¤À¡£
¥Õ¥í¥¢¸åÃ¼¤ò¤«¤µ¾å¤²
¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÍÆÎÌ¤Ï18L¡£¼è¤ê³°¤·¤ÆÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¥¤Ê¤É¤Ç±ø¤ì¤¿¥â¥Î¤òÊü¤ê¹þ¤à¤Î¤Ë¤â¤¤¤¤
ÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤â¥â¥Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È
¤³¤ÎÉôÊ¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¡ÖN-BOX¡×¤À¤ÈÇò¤¤È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤ò³ÊÇ¼¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÄÌ¤Î¡ÖN-BOX¡×¤À¤È¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤ò³ÊÇ¼¤Ç¤¤ëÇò¤¤È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢·ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¤¦¤Þ¤¯¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤Ï¤¹¤°¶á¤¯¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¢¤ë¡£
¤³¤Î·ê¤ò¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î±ü¤ÎÉôÊ¬¤Ë°ÜÀß
¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥Õ¥¿¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥É·Á¾õ¤ò»Ü¤·¤¿¡£ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Î¥Õ¥¿¤Î¾å¤Ï¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥¿¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥â¥Î¤¬ÃÖ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â²ÄÇ½¤À
¥Õ¥¿¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤À¤È¥Û¥ó¥À³«È¯¿Ø¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿
ÉáÄÌ¤ÎN-BOX¤äN-BOX¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²Ù¼¼¼þÊÕ¤À¤±¥¸¥ç¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´¹Áõ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ê¤¤¡¢¥¸¥ç¥¤¤Î²Ù¼¼¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¿Í¤Ï¥¸¥ç¥¤¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Û¥ó¥Àµ»½Ñ¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
²Ù¼¼¤Î¥é¥¤¥È¤Ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÄÉ²Ã!
¤³¤ì¤¾·Ý¥³¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²Ù¼¼¤Î¥é¥¤¥È¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¡£
Çò¤¤¤â¤Î¤¬¥®¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£Áàºî¤·¤¿¤È¤¤Î¡Ö¥«¥Á¥Ã!¡×¤È¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤
¥®¥¢¾õ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²ó¤»¤Ð²Ù¼¼¤Î¥é¥¤¥È¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¤¥È¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤ò³«¤±¤ë¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÉÕ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥ç¥¤¤Ï¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤À¡£¤³¤Î¥é¥¤¥È¤òÇ¤°Õ¤Ç¾Ã¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
Ìë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â¥é¥¤¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ãî¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤âº¤¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¤¥È¤òÇ¤°Õ¤ÇÉÕ¤±¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ë´ò¤·¤¤¹©É×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï?
¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ëÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤Ãæ¿È¤âÄ´À°
¤³¤ì¤Ï·Ý¥³¥Þ¤È¤¤¤¦¤è¤êÂÐ±þÉÔ²ÄÈò¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥¸¥ç¥¤¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤òºî¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¿È(¥¨¥ó¥¸¥ó²ó¤ê)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤ËÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥À¥¯¥È¤òÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¼è¤ê´¹¤¨¤¿¤ê¡¢¥°¥ê¥ë¤Î·ê¤«¤éÆþ¤ëÉ÷¤¬¤¦¤Þ¤¯²áµëµ¡¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤ËÀ¶Î®ÈÄ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
º¸¤«¤é¡ÖN-BOX¡×¤ÎÉ¸½à¼Ö¡¢¥¸¥ç¥¤¡¢¥«¥¹¥¿¥à¡£¥¸¥ç¥¤¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¥°¥ê¥ëÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤â¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È
¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¿§¤ÏÃ±½ã¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤?
¼ÖÆâ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ùû¿åÉ½Èé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¿§Ì£¤È¤·¤Æ¤½¤â¤½¤â±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤â¤¢¤ë¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ÖÆâ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¡ÖN-BOX JOY¡×
¤³¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤ÈÀÄ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿§¤ÎÎ³¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Êä¿§¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë(º®¤¼¤ë¤È¹õ¤Ë¤Ê¤ë)¿§¤òº®¤¼¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö·Ý¥³¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿CMF¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¾¾Â¼Èþ·î¤µ¤ó¤À¡£
¥ë¡¼¥Ú¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÀÄ¤Î¿§¤ÎÎ³¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿
N-BOX¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤É¤³¤í¤«ÆüËÜ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¿·¼Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÝÍÂæ¿ô¤Ï256ËüÂæ¤ÈËÄÂç¤Ê¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÆñÂê¤Ë·Ý¥³¥Þ¤Ê¹©É×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¥ç¥¤¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Û¥ó¥À¤¬9·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖN-BOX JOY¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö·Ý¥³¥Þ¡×¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À¸ì¡×¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¸µ¡¹¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿
¡ÖN-BOX JOY¡×(¥¸¥ç¥¤)¤ÎÆÃÄ§¤Ï¸åÀÊ¤òÁ°¤Ë¤Ñ¤¿¤ó¤ÈÅÝ¤¹¤È½Ð¸½¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È¥Æ¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¿¥ÊªÉ½Èé¤¬Éß¤«¤ì¤¿¥Õ¥í¥¢¤ÇºÂ¤Ã¤¿¤ê¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡£
¸åÀÊ¤òÅÝ¤¹¤À¤±¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È¥Æ¥é¥¹¡×¡£²¿¤«²¼¤ËÉß¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²Å¾¤¬¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤
¤Õ¤é¤Ã¤È¥Æ¥é¥¹¤ò(¤Û¤Ü)¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¸¥ç¥¤¤Î²Ù¼¼ÉôÊ¬¤Î¸åÃ¼¤ÏÉáÄÌ¤Î¡ÖN-BOX¡×¤ËÈæ¤Ù80mm¤â¹â¤¯¤·¤Æ¤¢¤ë¡£80mm¤Î¤«¤µ¾å¤²¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÀìÍÑ¤Î¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¹©É×¤À¡£
¥Õ¥í¥¢¸åÃ¼¤ò¤«¤µ¾å¤²
¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÍÆÎÌ¤Ï18L¡£¼è¤ê³°¤·¤ÆÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¥¤Ê¤É¤Ç±ø¤ì¤¿¥â¥Î¤òÊü¤ê¹þ¤à¤Î¤Ë¤â¤¤¤¤
ÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤â¥â¥Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È
¤³¤ÎÉôÊ¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¡ÖN-BOX¡×¤À¤ÈÇò¤¤È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤ò³ÊÇ¼¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÄÌ¤Î¡ÖN-BOX¡×¤À¤È¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤ò³ÊÇ¼¤Ç¤¤ëÇò¤¤È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢·ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¤¦¤Þ¤¯¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤Ï¤¹¤°¶á¤¯¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¢¤ë¡£
¤³¤Î·ê¤ò¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î±ü¤ÎÉôÊ¬¤Ë°ÜÀß
¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥Õ¥¿¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥É·Á¾õ¤ò»Ü¤·¤¿¡£ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Î¥Õ¥¿¤Î¾å¤Ï¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥¿¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥â¥Î¤¬ÃÖ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â²ÄÇ½¤À
¥Õ¥¿¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤À¤È¥Û¥ó¥À³«È¯¿Ø¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿
ÉáÄÌ¤ÎN-BOX¤äN-BOX¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²Ù¼¼¼þÊÕ¤À¤±¥¸¥ç¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥í¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´¹Áõ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ê¤¤¡¢¥¸¥ç¥¤¤Î²Ù¼¼¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¿Í¤Ï¥¸¥ç¥¤¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Û¥ó¥Àµ»½Ñ¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
²Ù¼¼¤Î¥é¥¤¥È¤Ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÄÉ²Ã!
¤³¤ì¤¾·Ý¥³¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²Ù¼¼¤Î¥é¥¤¥È¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¡£
Çò¤¤¤â¤Î¤¬¥®¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£Áàºî¤·¤¿¤È¤¤Î¡Ö¥«¥Á¥Ã!¡×¤È¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤
¥®¥¢¾õ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²ó¤»¤Ð²Ù¼¼¤Î¥é¥¤¥È¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¤¥È¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤ò³«¤±¤ë¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÉÕ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥ç¥¤¤Ï¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤À¡£¤³¤Î¥é¥¤¥È¤òÇ¤°Õ¤Ç¾Ã¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
Ìë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â¥é¥¤¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ãî¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤âº¤¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¤¥È¤òÇ¤°Õ¤ÇÉÕ¤±¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ë´ò¤·¤¤¹©É×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï?
¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ëÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤Ãæ¿È¤âÄ´À°
¤³¤ì¤Ï·Ý¥³¥Þ¤È¤¤¤¦¤è¤êÂÐ±þÉÔ²ÄÈò¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥¸¥ç¥¤¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤òºî¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¿È(¥¨¥ó¥¸¥ó²ó¤ê)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤ËÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥À¥¯¥È¤òÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¼è¤ê´¹¤¨¤¿¤ê¡¢¥°¥ê¥ë¤Î·ê¤«¤éÆþ¤ëÉ÷¤¬¤¦¤Þ¤¯²áµëµ¡¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤ËÀ¶Î®ÈÄ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
º¸¤«¤é¡ÖN-BOX¡×¤ÎÉ¸½à¼Ö¡¢¥¸¥ç¥¤¡¢¥«¥¹¥¿¥à¡£¥¸¥ç¥¤¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¥°¥ê¥ëÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤â¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È
¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¿§¤ÏÃ±½ã¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤?
¼ÖÆâ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ùû¿åÉ½Èé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¿§Ì£¤È¤·¤Æ¤½¤â¤½¤â±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤â¤¢¤ë¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ÖÆâ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¡ÖN-BOX JOY¡×
¤³¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤ÈÀÄ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿§¤ÎÎ³¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Êä¿§¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë(º®¤¼¤ë¤È¹õ¤Ë¤Ê¤ë)¿§¤òº®¤¼¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö·Ý¥³¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿CMF¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¾¾Â¼Èþ·î¤µ¤ó¤À¡£
¥ë¡¼¥Ú¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÀÄ¤Î¿§¤ÎÎ³¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿
N-BOX¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤É¤³¤í¤«ÆüËÜ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¿·¼Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÝÍÂæ¿ô¤Ï256ËüÂæ¤ÈËÄÂç¤Ê¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÆñÂê¤Ë·Ý¥³¥Þ¤Ê¹©É×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¥ç¥¤¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£