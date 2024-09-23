µÜÀ¤Î°Ìï¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¤Î¥¼¥íµ÷Î¥¥Ï¥°¤Ç°Â¿´¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¡×¡¡»à¿ÀÌòÀä»¿¤µ¤ì¾Ð´é¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡Ê20¡Ë¤È¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡Ê59¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¥¹¥Î¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤Î½éÎø¡Ù¡Ê10·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§00¡ËÀ©ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¡£¿ùËÜ¤¬¡¢µÜÀ¤¤Î»à¿ÀÌò¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¡©¾®Ìî²ÖÍü¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿µÜÀ¤Î°Ìï¤¿¤Á
¡¡Æ±ºî¤Ï½é¤á¤Æ¿Í´Ö³¦¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿»à¿À¡¦ÊÒ²¬ºóÌï¡ÊµÜÀ¤¡Ë¤¬¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢Í£°ì¤ÎÆù¿Æ¤Ç¤¢¤ëÄï¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿Ë¾·îÆàÀã¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬¤«¤ê¤¢¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë±¿Ì¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¿ùËÜ¤Ï¡¢µÜÀ¤¤¬½Ð±é¤·¤¿Æ±ÏÈ¤ÎºîÉÊ¡Ø¥Û¥¹¥ÈÁêÂ³¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÜÀ¤¤È¤Î¶¦±é¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Öº£²ó¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ½éÆü¤Ë²ñ¤Ã¤Æ»×¤ï¤º¥Ï¥°¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öµ÷Î¥´¶¤¬2ÏÃÅö¤¿¤ê¤Ç½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥Ã¤È½éÆü¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¥¼¥íµ÷Î¥¤Ç°ú¤´ó¤»¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÜÀ¤¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤É¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¡£¿ùËÜ¤Ï¡Ö»à¿ÀÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥ª¡¼¥é¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£µÜÀ¤¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¾®Ìî¡Ê26¡Ë¡¢Á¾ÅÄÎÍ²ð¡Ê26¡Ë¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ê20¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¡©¾®Ìî²ÖÍü¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿µÜÀ¤Î°Ìï¤¿¤Á
¡¡Æ±ºî¤Ï½é¤á¤Æ¿Í´Ö³¦¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿»à¿À¡¦ÊÒ²¬ºóÌï¡ÊµÜÀ¤¡Ë¤¬¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢Í£°ì¤ÎÆù¿Æ¤Ç¤¢¤ëÄï¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿Ë¾·îÆàÀã¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬¤«¤ê¤¢¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë±¿Ì¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡µÜÀ¤¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤É¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¡£¿ùËÜ¤Ï¡Ö»à¿ÀÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥ª¡¼¥é¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£µÜÀ¤¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¾®Ìî¡Ê26¡Ë¡¢Á¾ÅÄÎÍ²ð¡Ê26¡Ë¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ê20¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£