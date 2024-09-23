¿ûÅÄ¾Úö¡¡Ìòºî¤ê¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÃÇ¿©¡×²á¹ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ÖÆâÂ¡¤¬ÈéÉæ¤ËÅö¤¿¤ëÄË¤ß¤Ç¡Ä¡×4Æü´Ö¤Ç°ìµ¤¤ËÂÎ½ÅÍî¤È¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÉã¡×¡Ê´ÆÆÄÀ®Åç½Ð¡Ë¤Ç¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÌòºî¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤ÏËÜºî¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¤ä¤»¤Æ¤¤¤¯µÜÂô¸¼£¤ÎÀÄÇ¯´ü¤òÇ®±é¡£¤½¤Î¤¿¤á»£±ÆÃæ¤Ï²á¹ó¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»þ´Ö·Ð²á¤Ç4Æü´Ö¤°¤é¤¤¤Ç°ìµ¤¤ËÂÎ½ÅÍî¤È¤µ¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤Û¤ÜÃÇ¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¯¤È°ß¤È¤«ÆâÂ¡¤¬ÈéÉæ¤ËÅö¤¿¤ëÄË¤ß¤Ç¿²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ø¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡×¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¡£µÜÂô¸¼£¤ÎÉã¡¦À¯¼¡Ïº¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÌò½ê¹»Ê¤¬¡Ö2ÂÞ¡¢²¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¡Ö¤Á¤¯¤·¤ç¤¦¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¼þ°Ï¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£