TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤±¤µÁá¤¯¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤ÆÂçÇË¤·¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿53ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬³°¤ì¡¢¼ÖÂÎÁ°Éô¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤âÂç¤­¤¯¤Ø¤³¤ó¤À¥ï¥´¥ó¼Ö¡£±¿Å¾ÀÊ¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¥Ò¥Ó¤¬¹­¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÃæ²¬ËÜÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¡×¤ÈÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸å¤í¤«¤éÍè¤¿¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÉ¸¼±¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æá¿Ü±¨»³»Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶È¡¦±öÃ«½¼µ×¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê42¡Ë¤Ï¹ø¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ·Ú½ý¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£