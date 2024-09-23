¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡Ä¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¡Ö¸÷±É¡×¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶²½Ì¡Ö¸÷±É¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÊý¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê25¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö#¤ß¤Á¤ç¥Ñ¥é¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¥À¥Á¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¡È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¥À¥Á¥æ¥ß¤µ¤ó¡¢¸÷±É¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ç¡¢µÕ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤â¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¥À¥Á¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤¹¤È¡Ö¤¢¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡È¤¢¡É¤¬È´¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¤·¤¯¤Ï¡È¥À¥Á¥æ¥ß¤µ¤ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤Ç¤¹¡É¡×¤È¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¡£ÂæËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤âÊÌ¤ËÈ´¤±¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡È¤¢¡É¤Ï¡£°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤Ï°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤À¡È¥À¥Á¥æ¥ß¡É¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ì¤Ê¤ì¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¼«¤é¤Ð¤é¤·¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡£¡È¥À¥Á¥æ¥ß¤¬¤µ¤¢¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡¢¤¦¤¼¤¨¤Ê¤¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤³¤ìËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤µ¤¢¡¢²¿²ó¤â½Ð¤ÆÍè¤Æ¤µ¤¢¡×¤ÈËÜÍè¤Î¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¤¢¤¿¤·¤¬È±¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤¿¤Ö¤ó¤Þ¤¿¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Á°¤«¤é»ä¤âËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢¸÷±É¤Ê¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤«¤é¡Ê¼þ°Ï¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¸æ½ê¤¸¤ã¤ó¡¢¤â¤¦»ÒÌò¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢·ÝÎò¤È¤·¤Æ¤Ï¥¯¥½Ä¹¤¯¤Æ¡£¤¢¤ó¤ÊµÕ¤Ë²¿ºÐ¡©40Âå¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤¢¤¿¤·25¤À¤è¡£¤¢¤Î´ñÎï¤µ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤¬µÕ¤ËÀ¨¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£¤¤¤äËÜÅö¤Ë¤³¤Á¤é¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1²óÁ°¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÊÖ¿®¤·¤Æ¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤¬¡£¤½¤Î»þ¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì±þ¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¡È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Á¤é¤³¤½¸÷±É¤Ç¡×¤ÈºÆÅÙ´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±ó¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«Â¾¤Î·Á¤Ç¶¦±é¤ÇÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø#¤ß¤Á¤ç¥Ñ¥é¡Ù¤Ï¤ª²¼ÉÊ¤¹¤®¤Æ¡¢¥À¥Á¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ã¤¹¤±¤É¤Í¤¨¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¢¤¿¤·¤â40Âå¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Þ¤Çº£¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë´ñÎï¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤¢¤¿¤·¤¬40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÈÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤·¡£¤¢¤¿¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤¢¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢´é¤¬»÷¤Æ¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£