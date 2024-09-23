International Bugatti Meeting 2024 in Sicily¡Ã¿¿¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î½¸¤¤
2024Ç¯5·î19Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¥·¥Á¥ê¥¢¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é66Âæ¤â¤Î´õ¾¯¤Ê¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬»²²Ã¤·¡¢Àº×û¤«¤Ä²Ú¤ä¤«¤Êº×Åµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿¿¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î½¸¤¤¡Ê¼Ì¿¿19ÅÀ¡Ë
Îò»Ë¤òË¬¤Í¤Æ
¥ª¥¯¥¿¥óÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¼á²à¤ËÀâË¡¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙ¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ã¥È¡¼¥ì¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡ÊEttore Arco Isidoro Bugatti¡Ë¤Ï1881Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Î·Ý½Ñ²È°ìÂ²¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤º¢¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÀß·×¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1909Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡Ê¸½¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¡Ë¥¢¥ë¥¶¥¹ÃÏÊý¤Î¥â¡¼¥ë¥¹¥Ï¥¤¥à¤Ë°Ü¤ë¤È¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡¢T13¥Ö¥ì¥·¥¢¤ÎÀ¸»º¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¥¨¥Ã¥È¡¼¥ì¤Î¼Öºî¤ê¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ðºà¼Á¤Ë·Ú¹ç¶â¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹âÀÇ½¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¼ÖÂÎ¤Î¥ê¥Ù¥Ã¥ÈÎ±¤á¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡É´°àú¤ÊÈþ¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«¤º¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²¿¤è¤ê¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¤Î¤Ï1924Ç¯¤«¤é1929Ç¯¤Ë³Ý¤±¤Æ¤Î¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ç¤Î5Ï¢¾¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¥·¥Á¥ê¥¢¤È¤¤¤¦ÃÏÃæ³¤ºÇÂç¤ÎÅç¤Ï¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¡ÊTargaFlorio¡Ë¤È¤Ï1906Ç¯¤«¤é1977Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸øÆ»¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï540¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤âÎò»Ë¤¬¸Å¤¯¡¢2ÅÙ¤ÎÃæÃÇ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç61²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤³¤½¡¢º£Ç¯2024Ç¯¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¿¥¤¥×35·Ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
1924Ç¯¤Ë¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¿¥¤¥×35¡£¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ï¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¤¤¤Þ¤â·É°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥í¥¢¤Î½éÍ¥¾¡¤«¤é100Ç¯¸å¤Ë¤¢¤¿¤ëËÜÇ¯2024Ç¯¡¢¤³¤³¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢²¿¤È¤â¿è¤Ê¼çºÅ¼Ô¤Î·×¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤É÷·Ê¤ÈÊ¸²½°ä»º¤È
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÎò»Ë¤¢¤ëºÅ»ö¤À¡£¤É¤¦¤ä¤é1958Ç¯°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¥¯¥é¥Ö¤¬¸òÂå¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÃÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÆ±»Ö¤È¤Î¸òÎ®¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤ÊÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¥«¥¿¡¼¥Ë¥ã¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿MIRA Borgo diLuce¤È¤¤¤¦¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÏ¢Çñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹ì¤«¤»¤ÆÀ°È÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¹¤¤²°³°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÂ¿ÍÑ¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤À¡£²¿¤è¤êÏ¢Çñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥²¥¹¥È¤ÏËèÆü¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ÆÁö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º5·î19Æü¤Ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Íâ20Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ç1000km°Ê¾å¤òÁöÇË¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î¥¿¥¤¥× 13¤«¤é¥¿¥¤¥× 57¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥Ã¥È¡¼¥ì¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î·æºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ËèÆü¤Î¥³¡¼¥¹¤ÏÌÊÌ©¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÏÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥·¥Á¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¥·¥é¥¯¡¼¥¶¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥Î¡¼¥È¤ä¥Þ¥ë¥Ä¥¡¥á¥ß¤Ê¤ÉÎò»Ë¤¢¤ëÄ®¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿Åç¤Î¥Ð¥í¥Ã¥¯·úÃÛ¤ä¸ÅÂå¤ÎµùÂ¼¤òÃµº÷¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ê¤¬¤éÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¨¥È¥Ê»³¤Ø¤ÎÎ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¨¥È¥Ê»³¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂç¤Î³è²Ð»³¤Ç¤¢¤ê¡¢Äº¾å¤Ï3357m¤È¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£¼«Áö¤ÇÉ¸¹â1800¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÅÐ¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Ï»²²Ã¼Ô¤â¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤Î¹Âç¤ÊÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤È¤·¤¿²Ð»³¼þ¤ê¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¡£¥¨¥È¥Ê»³¤Ø¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿Æ»¤ò¿Ê¤ß¡¢·ª¤Î¿¹¡¢ÉòÆº±à¡¢ÍÏ´äÎ®¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¹ÔÎó¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¨¥È¥Ê»³¤òÅÐ¤êÀÚ¤ê¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¼ÐÌÌ¤Ë¤¢¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÂ©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê·Ê´Ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ô¥¡¥ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ð¥í¥Ã¥¯·úÃÛ¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤òÊª¸ì¤ëÀÐ¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¨¤ë¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¶µ²ñ¡¢¹ë²Ú¤ÊµÜÅÂ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¹¾ì¤Ï¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¤ò»¾¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¥Þ¥ë¥Ä¥¡¥á¥ß¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¹Á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¼ÖÎó¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ë¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¥·¥é¥¯¡¼¥¶¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï²°³°·¿¤Î¥®¥ê¥·¥ã·à¾ì¤Ç¸ÅÅµÅª¤Ê¥®¥ê¥·¥ãÈá·à¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤Î¥®¥ê¥·¥ãÅª¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤È2000Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÊ¸²½Åª½ÅÍ×À¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·»öÁ°ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤À¤±¤Ç¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡£
¥·¥Á¥ê¥¢¤ÏÎò»Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¥¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4ÆüÌÜ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤ÎÉòÆº±à¤òÍ¦¤Þ¤·¤¯Áö¤êÈ´¤±¤¿¡£¤½¤³¤Ï19À¤µªËö¤«¤é¥ï¥¤¥óºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï½ÅÍ×¤Ê¹Í¸Å³Ø¤Î»ËÀ×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¥·¥Á¥ê¥¢¤Î±üÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ¸µ¿¦¿Í¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÉºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤Ï²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Îµ»¤Ï¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë±Ê±ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£5Æü´Ö¡¢Ìó1000km¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë°¦¼Ö¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ÎÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
À¸ÃÂ100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨Îò»ËÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥×35¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥·¥Á¥ê¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢1920Ç¯Âå¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£35¤Î°Î¶È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡£ÇòÊÉ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢³Æ¡¹¤¬Çò¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤µ¤Æ2025Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶å½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³«ºÅ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¹âÊö¤È¤â¸À¤¨¤ëÌ¾¼Ö¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤àÀ¤³¦¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¡£¤¼¤Ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤¿¤¤¡£
Ê¸¡§ËÙ¹¾»ËÏ¯¡Ê¥ª¥¯¥¿¥óÆüËÜÈÇ¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡§DeganoDavide¡¢ËÙ¹¾»ËÏ¯¡Ê¥ª¥¯¥¿¥óÆüËÜÈÇ¡Ë
Words¡§Shiro HORIE¡ÊOctane Japan¡Ë¡¡Photography¡§DeganoDavide¡¢Shiro HORIE¡ÊOctane Japan¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿¿¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î½¸¤¤¡Ê¼Ì¿¿19ÅÀ¡Ë
Îò»Ë¤òË¬¤Í¤Æ
¥ª¥¯¥¿¥óÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¼á²à¤ËÀâË¡¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙ¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ã¥È¡¼¥ì¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡ÊEttore Arco Isidoro Bugatti¡Ë¤Ï1881Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Î·Ý½Ñ²È°ìÂ²¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤º¢¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÀß·×¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1909Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡Ê¸½¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¡Ë¥¢¥ë¥¶¥¹ÃÏÊý¤Î¥â¡¼¥ë¥¹¥Ï¥¤¥à¤Ë°Ü¤ë¤È¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡¢T13¥Ö¥ì¥·¥¢¤ÎÀ¸»º¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¥¨¥Ã¥È¡¼¥ì¤Î¼Öºî¤ê¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ðºà¼Á¤Ë·Ú¹ç¶â¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹âÀÇ½¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¼ÖÂÎ¤Î¥ê¥Ù¥Ã¥ÈÎ±¤á¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡É´°àú¤ÊÈþ¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«¤º¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
1924Ç¯¤Ë¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¿¥¤¥×35¡£¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ï¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¤¤¤Þ¤â·É°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥í¥¢¤Î½éÍ¥¾¡¤«¤é100Ç¯¸å¤Ë¤¢¤¿¤ëËÜÇ¯2024Ç¯¡¢¤³¤³¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢²¿¤È¤â¿è¤Ê¼çºÅ¼Ô¤Î·×¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤É÷·Ê¤ÈÊ¸²½°ä»º¤È
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÎò»Ë¤¢¤ëºÅ»ö¤À¡£¤É¤¦¤ä¤é1958Ç¯°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¥¯¥é¥Ö¤¬¸òÂå¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÃÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÆ±»Ö¤È¤Î¸òÎ®¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤ÊÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¥«¥¿¡¼¥Ë¥ã¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿MIRA Borgo diLuce¤È¤¤¤¦¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÏ¢Çñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹ì¤«¤»¤ÆÀ°È÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¹¤¤²°³°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÂ¿ÍÑ¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤À¡£²¿¤è¤êÏ¢Çñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥²¥¹¥È¤ÏËèÆü¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ÆÁö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º5·î19Æü¤Ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Íâ20Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ç1000km°Ê¾å¤òÁöÇË¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î¥¿¥¤¥× 13¤«¤é¥¿¥¤¥× 57¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥Ã¥È¡¼¥ì¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î·æºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ËèÆü¤Î¥³¡¼¥¹¤ÏÌÊÌ©¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÏÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥·¥Á¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¥·¥é¥¯¡¼¥¶¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥Î¡¼¥È¤ä¥Þ¥ë¥Ä¥¡¥á¥ß¤Ê¤ÉÎò»Ë¤¢¤ëÄ®¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿Åç¤Î¥Ð¥í¥Ã¥¯·úÃÛ¤ä¸ÅÂå¤ÎµùÂ¼¤òÃµº÷¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ê¤¬¤éÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¨¥È¥Ê»³¤Ø¤ÎÎ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¨¥È¥Ê»³¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂç¤Î³è²Ð»³¤Ç¤¢¤ê¡¢Äº¾å¤Ï3357m¤È¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£¼«Áö¤ÇÉ¸¹â1800¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÅÐ¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Ï»²²Ã¼Ô¤â¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤Î¹Âç¤ÊÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤È¤·¤¿²Ð»³¼þ¤ê¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¡£¥¨¥È¥Ê»³¤Ø¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿Æ»¤ò¿Ê¤ß¡¢·ª¤Î¿¹¡¢ÉòÆº±à¡¢ÍÏ´äÎ®¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¹ÔÎó¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¨¥È¥Ê»³¤òÅÐ¤êÀÚ¤ê¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¼ÐÌÌ¤Ë¤¢¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÂ©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê·Ê´Ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ô¥¡¥ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ð¥í¥Ã¥¯·úÃÛ¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤òÊª¸ì¤ëÀÐ¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¨¤ë¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¶µ²ñ¡¢¹ë²Ú¤ÊµÜÅÂ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¹¾ì¤Ï¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¤ò»¾¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¥Þ¥ë¥Ä¥¡¥á¥ß¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¹Á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¼ÖÎó¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ë¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¥·¥é¥¯¡¼¥¶¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï²°³°·¿¤Î¥®¥ê¥·¥ã·à¾ì¤Ç¸ÅÅµÅª¤Ê¥®¥ê¥·¥ãÈá·à¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤Î¥®¥ê¥·¥ãÅª¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤È2000Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÊ¸²½Åª½ÅÍ×À¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·»öÁ°ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤À¤±¤Ç¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡£
¥·¥Á¥ê¥¢¤ÏÎò»Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¥¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4ÆüÌÜ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤ÎÉòÆº±à¤òÍ¦¤Þ¤·¤¯Áö¤êÈ´¤±¤¿¡£¤½¤³¤Ï19À¤µªËö¤«¤é¥ï¥¤¥óºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï½ÅÍ×¤Ê¹Í¸Å³Ø¤Î»ËÀ×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¥·¥Á¥ê¥¢¤Î±üÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ¸µ¿¦¿Í¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÉºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤Ï²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Îµ»¤Ï¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë±Ê±ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£5Æü´Ö¡¢Ìó1000km¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë°¦¼Ö¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ÎÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
À¸ÃÂ100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨Îò»ËÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥×35¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥·¥Á¥ê¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢1920Ç¯Âå¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£35¤Î°Î¶È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡£ÇòÊÉ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢³Æ¡¹¤¬Çò¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤µ¤Æ2025Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶å½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³«ºÅ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¹âÊö¤È¤â¸À¤¨¤ëÌ¾¼Ö¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤àÀ¤³¦¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¡£¤¼¤Ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤¿¤¤¡£
Ê¸¡§ËÙ¹¾»ËÏ¯¡Ê¥ª¥¯¥¿¥óÆüËÜÈÇ¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡§DeganoDavide¡¢ËÙ¹¾»ËÏ¯¡Ê¥ª¥¯¥¿¥óÆüËÜÈÇ¡Ë
Words¡§Shiro HORIE¡ÊOctane Japan¡Ë¡¡Photography¡§DeganoDavide¡¢Shiro HORIE¡ÊOctane Japan¡Ë