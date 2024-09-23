BIGBANG¤ÎSOL¡¢¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤Î·ëº§¼°¤Ç½Ë²Î¤òÃ´Åö¡ÄGUMMY¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ¶¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬´°À®
BIGBANG¤ÎSOL¤¬¡¢¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤Î·ëº§¼°¤Ç½Ë²Î¤ò²Î¤¦¡£
SOL¤Î½êÂ°»öÌ³½êTHE BLACK LABEL¤Ï22Æü¡¢Newsen¤Ë¡ÖSOL¤¬¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤Î·ëº§¼°¤Ç½Ë²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢2018Ç¯¤ÎSOL¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Î·ëº§¼°¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î±ï¤Ï¿¼¤¤¡£SOL¤ÏºòÇ¯¡¢KBS 2TV¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥ó¥¥à¥É¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤È¤ÎµÁÍý¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤Ï10·î20Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ¡Ê¥Á¥å¥ó¡Ë¶è¾©ÃéÆ¶¡Ê¥Á¥ã¥Á¥å¥ó¥É¥ó¡Ë¿·Íå¡Ê¥·¥ë¥é¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢9ºÐÇ¯²¼¤Ç°ìÈÌ½÷À¤ÈÈó¸ø³«¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¡£»Ê²ñ¤Ï¿ÆÍ§¤Î¥Ê¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ò¡¢¼çÎé¡Ê¥Á¥å¥ì¡§·ëº§¼°¤ÇËÒ»Õ¤ä¿ÀÉã¤Î¤è¤¦¤ÊÌò²ó¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¿Í¡Ë¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥½¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤ÏºÇ¶á¡¢tvN¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢GUMMY¤¬½Ë²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¦¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¡¢10·î20Æü¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤Ø¡ª»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK¡×¤Ç¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¦BIGBANG¤ÎSOL¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬ÂçÀ¹¶·¡ª¹ë²Ú¥²¥¹¥È¡õ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
SOL¤Î½êÂ°»öÌ³½êTHE BLACK LABEL¤Ï22Æü¡¢Newsen¤Ë¡ÖSOL¤¬¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤Î·ëº§¼°¤Ç½Ë²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢2018Ç¯¤ÎSOL¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Î·ëº§¼°¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î±ï¤Ï¿¼¤¤¡£SOL¤ÏºòÇ¯¡¢KBS 2TV¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥ó¥¥à¥É¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤È¤ÎµÁÍý¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¦¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¡¢10·î20Æü¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤Ø¡ª»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK¡×¤Ç¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¦BIGBANG¤ÎSOL¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬ÂçÀ¹¶·¡ª¹ë²Ú¥²¥¹¥È¡õ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸