¡Ö¤ª¶â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¡á¤¤¤ä¤·¤¤¤³¤È¡×¡Ä¤ª¶â¤òÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡È¤Í¤¸¤Þ¤¬¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¡É¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¥ï¥±
¤ª¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤äÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î±ü¤Î¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢15Ëü¿Í¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ÎºÇÅ¬²ò¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¿»°ÑÛ¤µ¤È¤·»á¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï»°ÑÛ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¶â¤Î¤Ê¤ëËÜ Ã¯¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë°ìÀ¸¤ª¶â¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é½ù¡¹¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×
¾®Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿Æ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Î³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹¥¤¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¸þ¤±¤ÎÁ´50´¬¤â¤¢¤ëÊ¸³ØÁ´½¸¤ò»ý¤ÄÍ§Ã£¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ö»ä¤â¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸³ØÁ´½¸¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ë¹ð¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´24´¬¤ÎÁ´½¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æâ¿´¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ50´¬¥»¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¼ï¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö»ä¤Ë¤ÏÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿ËÜ¤ò¸«¶¤Ê¤¯Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î²È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÏÃæ¤Î²¼¤¯¤é¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤è¤½¤Î²È¤è¤ê¤â¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¶â¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò½ù¡¹¤Ë·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¾ãÊÉ¤Î¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¡×¡Ö¤ª¶â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤À¡×¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤Ê¿®Ç°¤ä»×¤¤¹þ¤ß¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤òË¸¤²¡¢¿ÍÀ¸¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤ÏÈæ³ÓÅªÍµÊ¡¤Ê²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»äÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î²ÈÄí¤¬¤µ¤é¤ËÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Éã¤Ï¾ï¡¹¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î´Ä¶Í×°ø¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ò¡ÖÉáÄÌ¡×¤«¡ÖÉáÄÌ¤è¤ê²¼¡×¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉã¤¬¹âµë¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸åÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¸¤Þ¤¬¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ª¶â»ý¤Á¤Ø¤ÎÆ»
¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë·èÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î2¤Ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤ËÂÐ¤·¡¢Éã¤¬¡Ö¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ªÁ°¤Ï¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Éã¤Ë°°Õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤¬ÍÄ¤¤»ä¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤ÏÃ±¤Ë·Ú¸ý¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Î¿´¤Ë¶¯Îõ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿Éã¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£Éã¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¹âµë¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÉã¤Ï»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÚÆü¤â½Ð¼Ò¤¹¤ë¤«¥´¥ë¥ÕÀÜÂÔ¤È³°¤ÇË»¤·¤¯Æ¯¤¯Éã¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¡á¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÏÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤âÍµÊ¡¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¿·Â´»þ¤Î´ë¶ÈÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä¶½Ì£¤ò½ü³°¤·¡¢°ÂÄê»Ö¸þ¤Î¤ß¤ò½Å»ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢µëÎÁ¤Î¤¤¤¤´ë¶È¤òÈò¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤½¤³¤ÎµëÎÁ¤Î´ë¶È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐµëÎÁ¤Î¤¤¤¤´ë¶È¤òÁª¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¶â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¡áÈÜ¤·¤¤¤³¤È¡×¡Ö»Å»ö¡á¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¡¢µëÎÁ¤Î¤¤¤¤´ë¶È¤òÈò¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖµëÎÁ¤Î¤è¤µ¤Ç´ë¶È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¼¨¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°Åª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Î·Ð¸³¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¶â¤Ç´î¤Ö¤Î¤Ï¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤È¡¢¡Ö¤¤¤¯¤éÆ¯¤¤¤Æ¤âÍµÊ¡¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÌ¯¤Ë¤Í¤¸¶Ê¤¬¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Í¥º¥ß¤È°ì½ï¤Î¶ËÉÏÀ¸³è¡£¤½¤¦¤·¤¿°Û¾ï¤Ê¾õ¶·¤ò¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¤Í¤¸¶Ê¤¬¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë·òÁ´¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¶ËÅÙ¤ÎÉÏº¤¾õÂÖ¤µ¤¨¤âÀµ¾ï²½¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÀ¸¤ª¶â¤ËÉÔ¼«Í³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ°Äó¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»°ÑÛ ¤µ¤È¤·
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼