¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¡¦¥é¥Û¡¼¥ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥Ü¥È¥ë¤ò»ÅÊ¬¤±¤ëÏ«Æ¯¼Ô¡Ê2024Ç¯9·î6Æü»£±Æ¡Ë¡£(c)Arif ALI / AFP

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¡¦¥é¥Û¡¼¥ë¡ÊLahore¡Ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥Ü¥È¥ë¤ò»ÅÊ¬¤±¤ëÏ«Æ¯¼Ô¡£

¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News

¢£´ØÏ¢µ­»ö
¡¦¼÷Ì¿·Þ¤¨¤¿ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¡ÖÅÔ»Ô¹Û»³¡×¤Ë
¡¦¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐ»³¼Ô¤ËGPSÈ¯¿®µ¡·È¹Ô¤ÈÇÓ¤»¤ÄÊª»ý¤Áµ¢¤êµÁÌ³²½ ¥Í¥Ñ¡¼¥ë
¡¦Æ°²è¡§¥Ê¥¤¥ëÀî¤Î¥×¥é¤´¤ß¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ©Àï ¥¨¥¸¥×¥È