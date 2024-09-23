Ý¯ºä46¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶ÊÀè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡¡»°´üÀ¸ »³²¼Æ··î¤¬Äº¾å¤ËÎ©¤Ä¿·¥¢ー¼Ì¤â
¡¡Ý¯ºä46¤¬10·î23Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë10th¥·¥ó¥°¥ë¡ØI want tomorrow to come¡Ù¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤¬9·î25Æü0»þ¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±Æü22»þ¤è¤ê¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Ý¯ºä46 ÃæÅèÍ¥·î¡¢¥âーÌ¼¡£'24 ËÒÌî¿¿è½°¦¡Ä¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡Ä«¤«¤é¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë2¿Í¤ÎÅØÎÏ¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë»°´üÀ¸ »³²¼Æ··î¤¬Äº¾å¤ËÎ©¤Á¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¼¡¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦´ãº¹¤·¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¿¿°Õ¤Ï¸åÆüÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë