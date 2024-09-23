¡È½ÐÄ¾¤·Áª¡É¤ÇºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¡Ö¿äÁ¦¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È°Ý¿·¡¡ÆÈ¼«¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê£´£¶¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ê¼¸Ë°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢ÃÎ»öÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÈ¼«¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤Ç¤Ï£¹·î£±£¹Æü¡¢ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡¢£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Î£±£°Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼º¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«¤é¼¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÊ¼¸Ë°Ý¿·¤Î²ñ¡¡ÊÒ»³Âç²ðÂåÉ½¡Ë¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢»þ´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê·è¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ïº£¸å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£