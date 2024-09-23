Ë¾·îÍý·Ã¥¢¥Ê¡Ö¸Þ½½Ï©¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¥ß¥Ë¾æ¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¡¡Çº¤ß¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥¤¥óÄ¾¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬2024Ç¯9·î18Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¦¥§¥¢¤«¤é¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î²Æ°ìÈÖÃå¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×
Ë¾·î¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥¤¥óÄ¾¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹ Ä¾¤·Êý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤Éw¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥°¥ì¡¼¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î²Æ°ìÈÖÃå¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¡ÖÎä´¶¤ÇÎÃ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥° ¤½¤·¤ÆÈþµÓÈþ¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¡£¸Þ½½Ï©¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ó¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥¦¥§¥¢¤¬¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþËâ½÷¤ÎÈþµÓ¥µ¥¤¥³¡¼¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¾·î¤µ¤ó¤Ï¥´¥ë¥ÕÎò30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ï23Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç88¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£