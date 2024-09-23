22ÆüÅÚº½Î®Æþ¤Î¹õÉô¶®Ã«Å´Æ»¡¡23Æü¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾ºÆ³«¡¡ÉÙ»³
22ÆüÅÚº½Êø¤ì¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¹õÉô¶®Ã«Å´Æ»¤Ï¡¢Éüµìºî¶È¤ò½ª¤¨¡¢23Æü¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¸áÁ°¡¢¹õÉô¶®Ã«Å´Æ»¤Î½ÐÊ¿±Ø¤ÈÇËô±Ø¤Î´Ö¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÇÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç±èÀþ¤Î¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾èµÒ47¿Í¤ÏÅÌÊâ¤Ç½ÐÊ¿±Ø¤Ø²¼¤ê¡¢Îó¼Ö¤Ç±§Æà·î±Ø¤ØÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄñ¥¿Íµ¼Ô
¡Ö¤¤Î¤¦½ªÆü±¿Å¾¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¡¢¤´¤é¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë²þ»¥Á°¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸á¸å¡¢Éüµìºî¶È¤¬´°Î»¤·¡Ö°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ23Æü¤Ï±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23ÆüÄ«8»þÂæ¤Î»ÏÈ¯Îó¼Ö¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤Ë¾èµÒ¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£