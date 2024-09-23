¡Ú¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×245ÏÃÊ¬½ç¼¡ÌµÎÁ³«Êü¡Û
´ü´Ö¡§9·î29Æü¤Þ¤Ç

¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢³©¸«²¼¡¹»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×216ÏÃ¤è¤ê245ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜµÚ¤Ó¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£¸ø³«´ü´Ö¤Ï9·î29Æü¤Þ¤Ç¡£

¡¡ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´245ÏÃÊ¬¤¬½ç¼¡ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÌµÎÁ¸ø³«´ü´Ö¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü9·î23Æü¤è¤ê¤ª¤è¤½1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë216ÏÃ¤è¤ê245ÏÃ¤¬ÌµÎÁÏÃ¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï9·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× 2024Ç¯44¹æ¡×¤Ë·ÇºÜÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¢¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î¥Úー¥¸
¢¢¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î¥Úー¥¸

(C)³©¸«²¼¡¹/½¸±Ñ¼Ò