¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤¬´ÑµÒ¤È¶¦Í¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡È¹¥¤¡É¡¡¡ÈÈëÌ©¤Î±à¡É¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡È¹¥¤¡É¤ÈÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
»²¹Í¡§»³ÅÄ¾°»Ò¡ÖSNS¤¬À¤¤ÎÃæ¤ò¶ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤Ç¡È¼ã¼Ô¤Î¼Ò²ñÀ¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï
¡¡±Ç²è¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ë¥¤¡ÊÌÚ¸ÍÂçÀ»¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤Î¥È¥Ä»Ò¡ÊÎëÀî¼ÓÍ³¡Ë¤È¤¤ß¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ËÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦±Ç²èÂÎ¸³¤Ï¡¢Èà¤éÈà½÷¤¿¤Á¤¬¿´¤ÎÆâÂ¦¤ËÈë¤á¤ë¡È¹¥¤¡É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥È¥Ä»Ò¤È¤¤ß¤È¥ë¥¤¤¬¡Ö¡È¹¥¤¡É¤ÈÈëÌ©¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×ÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¤¢¤ë¼ïÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸À¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¾®¤µ¤ÊÓñ¤À¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¡Ö¹¥¤¡×¤ò¼¡¤ÎÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤À¡£
¡¡¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤Ï¡¢¡Ø±Ç²è¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡Ù¡Ø±Ç²è¡¡æá¤Î·Á¡Ù¤Î»³ÅÄ¾°»Ò¤¬´ÆÆÄ¡¢¡Ø¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢2022Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»³ÅÄ¾°»Ò¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤µÈÅÄÎè»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¥È¥Ä»Ò¡¢¤¤ß¡¢¥ë¥¤¤ÎÀ¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÎëÀî¼ÓÍ³¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤Î3¿Í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÎëÀî¼ÓÍ³¤Î¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÀ¶¤é¤«¤µ¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤¿À¼¡£¡Ø¿·ÊÆµ¼Ô¥È¥í¥Ã»Ò »ä¤¬¤ä¤é¤Í¤ÐÃ¯¤¬¤ä¤ë¡ª¡Ù¤Ç¤â¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ï¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÑÛ¤È¤·¤¿À¼¤¬Èþ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¿´Í¥¤·¤¤Äï¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÚ¸ÍÂçÀ»¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤ËÍ¥¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡¢À¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ë¥·¥¹¥¿ーÆüµÈ»Ò¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¿·³À·ë°á¤Ï¡¢¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿ËêÀ¸Ìò¤ËÂ³¤¡¢Â¿´¶¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¾¯½÷¤¿¤Á¤ÈÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÂç¿Í¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥Ä»Ò¤Ï¡¢Á´ÎÀÀ©¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢¿Í¤¬¡Ö¿§¡×¤Ç¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡Ö¿§¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤éÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¬°ìºÝ¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¿§¡×¤À¤ÈÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤ß¤À¡£¥È¥Ä»Ò¤ÈÆ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤ÆÆÍÁ³ÃæÂà¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÂç¹¥¤¤ÊÁÄÊì¡¦»çÇµ¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¡¢Î¥Åç¤Ë½»¤à¡¢¥Æ¥ë¥ß¥ó¤ÇÈþ¤·¤¤²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤ëÀÄÇ¯¡¦¥ë¥¤¡£Êì¿Æ¤Ë²È¶È¤ÎÉÂ±¡¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¡¢²»³Úºî¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ê¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦Í¾¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤¬¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÁÕ¤Ç¤ë²»¡¢¸«¤»¤ë¡Ö¿§¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¿§¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÈÈà¤¬¡¢²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤ò³°Â¦¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤Èà¤é¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¿ÀÍÍ¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¿´¤ÎÊ¿²º¤ò¤ªÍ¿¤¨²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢ËÁÆ¬¥È¥Ä»Ò¤¬¾§¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾ÉôÊ¬¤ò¥·¥¹¥¿ーÆüµÈ»Ò¤¬¾§¤¨¤ë¡Ö¥Ëー¥Ðー¤Îµ§¤ê¡×¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÍ¦µ¤¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ä»Ò¤Ï³Ø¹»¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤ß¤òÃµ¤·¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥ë¥¤¤Ï¸Å½ñÅ¹¡Ö¤·¤í¤Í¤³Æ²¡×¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤¤ß¤È¥È¥Ä»Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤éÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¶¯¤µ¤ò¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ø¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤Ä¤è¤µ¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿»³ÅÄ¾°»Ò´ÆÆÄ¤Î´ë²è½ñ¤è¤ê¡Ë¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡È¹¥¤¡É¤ÈÈëÌ©¤Î¶¦Í¤Î±Ç²è¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤â¡¢¥È¥Ä»Ò¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤¿¡¢¸÷¤¬ÍÏ¤±¤¢¤¤¡¢º®¤¸¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤À¤³¦¤â¡¢Îø¤Î¿§¤â¡£Î¥Åç¤Ë¸þ¤«¤¦Á¥¤«¤é¸«¤¿¡¢¤Ý¤ï¤Ý¤ï¤È·Á¤òºî¤ë»³¡¹¤â¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ë²Ö¤¬ºé¤Íð¤ì¤ëÄí¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÍÙ¤ë¥È¥Ä»Ò¤Î¥¸¥¼¥ë¤âËº¤ì¤¬¤¿¤¤¡£³Ø±àº×¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¥·¥¹¥¿ー¤â¡¢´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¸«¤Ë¤¤¿¿Æ¤äÁÄÊì¤¿¤Á¤â¡¢Ã¯¤â¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ²æ¤òËº¤ì¤ëÃæ¡¢¥·¥¹¥¿ーÆüµÈ»Ò¤¬ÀÅ¤«¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ë¡£Ï²¼¤Ë½Ð¤¿¥·¥¹¥¿ーÆüµÈ»Ò¤¬¡¢°ÊÁ°¥È¥Ä»Ò¤¬¾åµ¡·ù¤Ç¼«ºî¤Î¶Ê¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ìー¥º¡Ö¿å¶âÃÏ²ÐÌÚÅÚÅ·¥¢ー¥á¥ó¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¨¤Î©¤Ä¿´¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¥¯¥ë¥ê¤È²óÅ¾¤¹¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà½÷¤¬¥È¥Ä»Ò¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¾¯½÷¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÌÌ±Æ¤¬Î©¤Á¾º¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á´ÑµÒ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥¹¥¿ーÆüµÈ»Ò¤ÎÈëÌ©¤À¡£¤½¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ç¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Ã¯¤Ë¤â±ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤È¿´¤ËÊú¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¡¢¤À¤«¤éÈà½÷¤¿¤Á¤ÈÈà¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤¤Â³¤±¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤½¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´ñÀ×¤ò´î¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ç¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄË´¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£ËÜºî¤ò¤½¤ó¤Ê¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤â¿¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÖÈëÌ©¤Î±à¡×¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÆ£¸¶Æà½ï¡Ë