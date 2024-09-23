Áí¼Ò»Ô¤äÀÖÈØ»Ô¤Ê¤É¤¬ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÁ÷¤ë¡ÖºÒ³²¤Ï½éÆ°¤¬Á´¤Æ¡×¡Ú²¬»³¡Û
Áí¼Ò»Ô¤äÀÖÈØ»Ô¤Ê¤É¤ÏµÏ¿Åª¹ë±«¤Ë¤è¤ê¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¸©¤ÎÎØÅç»Ô¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤±¤µ¡Ê23Æü¡Ë½ÐÈ¯¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁí¼Ò»Ô¤äÀÖÈØ»Ô¤Ê¤É¤¬ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÁ÷¤ë¡ÖºÒ³²¤Ï½éÆ°¤¬Á´¤Æ¡×¡Ú²¬»³¡Û
½ÐÈ¯¼°¤ÏÁí¼Ò»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©»ÔÄ¹²ñ¤Ê¤É¤«¤éÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±Áí¼Ò»Ô¤ÈÀÖÈØ»Ô¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤Ê¤É¤¬ÎØÅç»Ô¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÂ£¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢500ml¤Î°ûÎÁ¿å1200ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÅÚ¤Î¤¦ÂÞ1ËüËç¤Ê¤É¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç¤ÏÌó6³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë6200¸Í¤ÇÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤ÆÉüµì¤Î¤á¤É¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊÒ²¬Áï°ìÁí¼Ò»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖºÒ³²¤Ï½éÆ°¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢»êµÞ½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤ËÀäÂÐ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
»Ù±çÊª»ñ¤Ï¤¤ç¤¦¤ÎÍ¼Êý¡¢ÎØÅç»Ô¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£