60ÂåÈ¾¤ÐŽ¤ÅÔ¿´¤«¤é¹Ù³°¤ØŽ¢Èþ³Ø¤¢¤ëŽ£ÃÄÃÏÊë¤é¤·
66ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óºÑ¤ß¤ÎÃÄÃÏ¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤¬Áý¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎÌ¤º§Î¨¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ë¡£½ÏÇ¯ÁØ¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤àÈë·í¤È¤Ï¡©
¸½Âå¤Î¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë²Ä»ë²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸³è¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñÅª¡¢·ÐºÑÅªÍ×°ø¤òÆ©¤«¤·¸«¤Æ¤¤¤¯ËÜÏ¢ºÜ¡£Âè5²ó¤ÏÅìµþ¹Ù³°¤Î¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÃÄÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹¡¢68ºÐ¤Î½Å¾¾µ×Øª¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢º£¤âÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë½Å¾¾¤µ¤ó¡£ÃÛ58Ç¯¤ÎÃÄÃÏ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¯Çò¤¤Éô²°¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¸½ºßÃÛ58Ç¯¤ÎÃÄÃÏ¤Ï¡Ö»ä¤è¤ê10ºÐÇ¯¼ã¤¤¡×
½Å¾¾¤µ¤ó¤¬¸½ºß½»¤Þ¤¦ÃÄÃÏ¤Î°ìÉô²°¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÇÃæ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÅÔ²ñ¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÃÓÂÞ¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤«¤é°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¹©»ö¤ÏÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºàÎÁ¤Î¼êÇÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉºÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÉ¤Î¿§¤À¤±¤ÏÁª¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÉ¤êÊÉÉ÷¤ÎÇò¤ÇÅý°ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹ØÆþÅö»þ¤³¤ÎÃÄÃÏ¤ÏÃÛ56Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ø²È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»ä¤è¤ê¤â10ºÐ¼ã¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢°ìÀ¸½»¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤è¤ê¤â¸½ºß¤ÎÃÄÃÏÁ´ÂÎ¤¬¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÃÄÃÏ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÉÈÈ¾å´í¸±¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éÉô²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉßÃÏ¤ä·úÊª¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìë¤ËË¬¤ì¤ÆÅô¤Î¿ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤³¤ÎÃÄÃÏ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃÄÃÏ¡Ù¤À¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½Å¾¾¤µ¤ó¡¡°Ê²¼¤ÎÈ¯¸ÀÁ´¤Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÛ50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÃÄÃÏ¤Ç¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Éô²°¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤¦¡Ê13Ëç¡Ë
½Å¾¾µ×Øª¤µ¤ó¡¿¾¦ÉÊ³«È¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¢ÅìÍÎÂç³ØÂç³Ø±¡Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£Ê¸²½½ÐÈÇ¶É¤ÇÊÔ½¸¼Ô¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë³«È¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ59ºÐ¤ÇÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¸½¿¦¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
1960Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃÄÃÏ¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯¸½ºß¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÄÃÏ¤ÏÃÛ50Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë·úÊª¤âÂ¿¤¤¸½¾õ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Å¾¾¤µ¤ó¤ÎÃÄÃÏ¤Ï³°ÊÉ¤¬ÅÉ¤êÄ¾¤µ¤ì¡¢Äí¤Ë¤ÏÌî¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£³ÆÅï¤Î´Ö³Ö¤¬¹¤¯¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¸ø±à¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿½»´Ä¶¤À¡£
¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÚ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¹¤Ï»ä¤Î°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢13ºÐ¤«¤é26ºÐ¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹Á¶è¤ÎËÌÀÄ»³¤äÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤âÄ¹¤¯½»¤ß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë½»¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢60Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
Áë¤«¤é¤ÏÌÚ¡¹¤Î¤½¤è¤°ÍÍ¤¬¡£ÉßÃÏ¤¬¹¤¤¤Î¤ÇÎÙÅï¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¥¹¥Á¡¼¥ë¥é¥Ã¥¯¤ËÊÂ¤ó¤ÀäÆ¤ä¿©´ï¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Çµá¤á¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
½Å¾¾¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢1980Ç¯Âå¤ò¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Î¹¥·Êµ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë½»¤àÁ°¤Ï²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÄÂÂß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤â¾¦ÉÊ³«È¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¢Âç³Ø±¡¹Ö»Õ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤âÎ¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï50Âå¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥Ö¥ë´ü°Ê¹ß¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ò·Ð¤Æ
½Å¾¾¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÇÈÍðËü¾æ¤À¡£ºÇ½é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÊ¸²½½ÐÈÇ¶É¡¢»¨»ï¡Ø¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¡£1¥«·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤¬100»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÄø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¹¥·Êµ¤¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢·ÐÈñ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º§°ù´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÄó¶¡¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢»ö¶È¤òµ¯¶È¤·¡¢¤½¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÉ×¤Ë¡Ø²ñ¼Ò¤òºî¤ë¤«¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¡£»ä¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3Ç¯¤°¤é¤¤¥ß¥é¥Î¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é°ì½Ö¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶ÉÉ×¤Î²ñ¼Ò¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢20Ç¯¤°¤é¤¤¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯Âå¡¢½Å¾¾¤µ¤ó¤¬50ºÐ¤Îº¢¤À¡£
¡Ö50ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î¼ºÇÔ¡¢¤½¤·¤ÆÎ¥º§¡£»Å»ö¤â²È¤â¤ª¶â¤â¼º¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é53ºÐ¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¤âÄÌ¤¤¡¢59ºÐ¤ÇÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤ÈMBA¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£º£¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»Å»ö¤äÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñ¼Ò¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø±¡¤ÇÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤ÎÍÜÀ®²ÝÄø¤Î¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔ·Ð¸³¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¦ÉÊ³«È¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯´ë¶È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡¢°ú¤Ã±Û¤·½Ë¤¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤È¥¹¥¿¥ó¥É¡£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿å¤ä¤ê¤Î»þ¡¢¼þ°Ï¤¬Ç¨¤ì¤Ê¤¤Í¥¤ì¤â¤Î¡×¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
ÆüËÜ¤Î¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËËþ¤Á¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢ÉÔ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤ò¾å¤²¤ëµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤¬¤¿¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê»ñ»º¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÃµ¤»¤Ð¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸åÇÚ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼êÀè¤ò»È¤¦»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¿¥Êª¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
½Å¾¾¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¯ÌÀÚò¡Ê¤á¤¤¤»¤¡Ë¤À¡£¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Æ´¶¤¸¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤ò³Î¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ë¤âÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢Çò¤¤Éô²°
68ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤ËÎ¹¤Ë¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½Å¾¾¤µ¤ó¡£¼«Âð¤Ç´²¤°¤È¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤êºÛË¥¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¡¢°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤«¤éÄê´üÅª¤Ë¿Í¤ò¾·¤¯¡Ø¤´ÈÓ²ñ¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£ºÛË¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ëµ¡¿¥¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤â¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²È¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬»ä¸þ¤¡£¿©»ö¤Ë¥²¥¹¥È¤ò¿ô¿Í¸Æ¤ó¤Ç¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¤È¤¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÉÛ¤òºÛÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤â¡£¹¤¤Éô²°¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ËÉý¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Éô²°¤Ë¤°¤ë¤ê¤È¥ì¡¼¥ë¤ò¤Þ¤ï¤·¤Æ¡¢Çò¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡£Ãª¤òÌÜ±£¤·¤·¤ÆÅý°ì´¶¤ò½Ð¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¥¥Ã¥Á¥ó¤È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬Ä´Íý¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¯¡¢¥²¥¹¥È¤ÈÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
½Å¾¾¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¼Ò¸òÅª¤Ê¿Í¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£º£¸å¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ëº§¤â¡¢¤â¤¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ê¤é²È¤Ë¤¤¤ë´Ö¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶õ´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡Ã¯¤«¤Î¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¶È¤òÃæÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤È°ã¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¸³è¤Ëº®Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Éô²°¤ÎÊÉ¤ä¾²¡¢·ú¶ñ¤Ê¤É¤ÏÇò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢ÌÜ±£¤·¤Ë¤â¤Ê¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤âÇò¡£¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÇò¤¤ÆâÁõ¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥¥å¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤ËÎ¹¤ÇÇã¤¤µá¤á¤¿´ï¤ä¡¢¥¢¡¼¥È¥Ô¡¼¥¹¡¢¼«ºî¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬±Ç¤¨¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë½Å¾¾¤µ¤ó¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¾®¤µ¤¯¤È¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Î©¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë
ºÇ¸å¤Ë¸½ºß¤Î½Å¾¾¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·Êý¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ñÀÒ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡Ø¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤¹¡¢¤Ò¤È¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ù*¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤âÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¹âÎð¼Ô¤â¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¡£
ËÜ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊý¡¹¤ÎÊë¤é¤·Êý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÌ¤Íè¤ÏÆüËÜ¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡ö¡Ø¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤¹¡¢¤Ò¤È¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡½¡½¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¹âÎð¼Ô¥±¥¢¤Î¥¨¥¹¥Î¥°¥é¥Õ¥£¡¼¡Ù郄¶¶³¨Î¤¹á¡¿ÀÄÅÚ¼Ò¡Ë
Æ«ºî²È¡¢ÃæÌî¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡£¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂæ¤Ï¼«ºî¤·¤¿¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¤½¤Î½ñÀÒ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î郄¶¶³¨Î¤¹á¤µ¤ó¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¡Ö·²ÅçÄ®¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ë½»¤à¹âÎð¼Ô¤È¡¢Èà¤é¤ò¼è¤ê°Ï¤àÊ¡»ã´Ä¶¤òÊ¸²½¿ÍÎà³ØÅª»ëÅÀ¤«¤é´ÑÂ¬¤·¤¿µÏ¿¤À¡£
¤½¤³¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò·Ð¤Æ¤â¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ââ»ý¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¡¢ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø²Ô¤°¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë½Ñ¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬¤â¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤È¤·¤Æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤Ë50ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤Ù¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾
Ç¯¶â¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥·¥Ë¥¢¤âÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Î¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤âÊÑ²½¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢½Å¾¾¤µ¤ó¤Î¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëÅÚ¾í¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
68ºÐ¤Îº£¤âÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë½Å¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡£
¤½¤ó¤Ê½Å¾¾¤µ¤ó¤¬±©¤òµÙ¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢Ë¤«¤ÇÀ¶·é¤ÊÉô²°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÛ50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÃÄÃÏ¤Ç¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Éô²°¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤¦¡Ê13Ëç¡Ë
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¡¦»£±Æ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼óÅÔ·÷¶á¹Ù¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²¾Ì¾¤Ç¤Î·ÇºÜ¡¢´é¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤·¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµ¡¿¥¤ê¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¡¢¼ê»Å»ö¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢º£¤ÏÉÛÃÏ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÉÛ¤ò¿¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
Î¹Àè¤Ç½¸¤á¤¿¿©´ïÎà¤Ï¡¢¿©»ö²ñ¤Î¥²¥¹¥È¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¿ô¤òÂ·¤¨¤ë¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥Á¥ã¥ó¾Æ¤Î¤ª»®¤ò¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÎÁÍý¤È¤¢¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¸Å¤¤³Á½ÂÀ÷¤á¤ÎÉÛ¤ò¹ØÆþ¤·¼«¤é¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£°Û¤Ê¤Ã¤¿É÷¹ç¤¤¤ò½Ð¤·¤¿Æ±·Ï¿§¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
ÀìÍÌÌÀÑ¤ÏÌó60Ö¡£26¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¿²¼¼¤Ï6¾ö¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÊËªÃ« ÃÒ»Ò ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¡ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óAsuamu¼çºË¡Ë