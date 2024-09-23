²Æ¤¬ÈÈ¤·¤¿Âç¤¤Ê²á¤Á¡£ÈÄ¶´¤ß¤Î²Æ¤Ë¹ß¤êÃí¤°¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÍò¡Ú³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê11¡Û
¢¨¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù11ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤é¤æ¤ë¼ä¤·¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¿·À¸³è
£²¿Í¤Ç¤Î¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Æ¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤È³¤¡ÊÀôÃ«À±Æà¡Ë¡£¿·¤·¤¤¿Þ½ñ´Û¡¢¿·¤·¤¤ÄÌ³ØÏ©¡¢¿·¤·¤¤ÉÄ»ú¡¢Á´¤Æ¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤¿À¸³è¡£Éã¤Ç¤¢¤ë²Æ¤â¤ª¤ê¡¢ÌïÀ¸¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¤¥ë¥«¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤½¤¦¤Ê³¤¡£¿åµ¨¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê³¨ËÜ¤òÁÄÊì¡¦¼ë²»¡ÊÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Î²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢³¤¤ÎÉÔ°Â¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ë²»¤â³¤¤Î¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö³¤¤Á¤ã¤óÀöÂõÊª´³¤¹¤Î¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È°û¤ß¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤ÎµíÆý¤ä¡¢¿åµ¨¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÍî½ñ¤¤ò¤·¤¿¤ªÆé¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤¿¤Ó¡¢³¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åµ¨¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Þ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼ä¤·¤µ¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢ÁÄÉã¡¦æÆÊ¿¡ÊÍø½Å¹ä¡Ë¤Î¿É¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¡¢µ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È±á¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤â¼ä¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ë²»¡££±¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÆâ¤ËÈë¤á¤¿´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¿Í¤ËÁÇÄ¾¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤é¤·¤¤¡£
¢£¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¤È¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼
³¤¤ÈÌïÀ¸¤¬Í§¿Í¤È¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿Àè¤ÏÈþÍÆ±¡¡£¤½¤³¤Ï¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤ÈÆ±¤¸µÓËÜ²È¡¦À¸ÊýÈþµ×¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¦Ìë¡¹¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÈþÍÆ±¡snail¡ª¡¡³¤¤ÎÈ±¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌë¡¹¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡¢À¸Êý¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡¡¸µµ¤¤½¤¦¤ÊÌë¡¹¤Î»Ñ¤Ë¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥«¥Õ¥§¤Ç¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌïÀ¸¤Ï³¤¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸µµ¤¤Ï¸µµ¤¤À¤±¤É¡¢Á°°Ê¾å¤Ë¿åµ¨¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÏÃ¤¹´¶¤¸¤¢¤Ã¤¿¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×²Æ¤Ø¤Î¤³¤Î½õ¸À¤¬¸å¡¹³¤¤¬¤È¤ë¹ÔÆ°¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²Æ¤¬ÈÈ¤·¤¿Âç¤¤Ê²á¤Á
°ÊÁ°¤Ï¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°¤ÄÊÔ¤ß¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë·ë¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÉã¿Æ¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë²Æ¡£
²Æ¤Ë·ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ç²á¤´¤·¤¿¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤Æ³¤¤â³Ú¤·¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò²Æ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢²Æ¤Ï¿åµ¨¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È½õ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³¤¤Î¿´¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤¤¤¿´¶¤¸¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È²Æ¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ï¤½¤ì¤ò¡¢ÁÄÉãÊì¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê£±¿Í¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿åµ¨¤Î»à¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ä¤·¤µ¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤ë¡£¿É¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¿åµ¨¤ÎÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡£2¿Í¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡£²¶¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È³¤¤Î¿´¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Æü¾ï¤Ë¿åµ¨¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÊì¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿³¤
¤¢¤ëÆü¡¢²Æ¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¼«Âð¤«¤é³¤¤Î»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È½Ð¤·¤¿Àè¤Ï¡¢³¤¤¬¿®Íê¤¹¤ë°ì¿Í¡¢ÄÅÌî¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÎÆ¯¤¯¿Þ½ñ´Û¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤¿¾ì½ê¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£²Æ¤¯¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡£³¤¤â¤¤¤Ê¤¤¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£ÄÅÌî¤¯¤ó¥Þ¥Þ¤¤¤¤¤¿¤ÎÊ¬¤«¤ë¤è¤Í¡£²Æ¤¯¤óÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¿åµ¨¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤«¤é£²¿Í¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¿åµ¨¤ÎÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Þ¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡©¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¿É¤¤ÍýÍ³¤È¸¶°ø¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¾®£±¤Î¸¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡£
¿åµ¨¤È²á¤´¤·¤¿¿Þ½ñ´Û¡¢²È¡¢¤½¤·¤Æ¿åµ¨¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿Í¡¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢³¤¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¿åµ¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÊì¤«¤é¿åµ¨¤ÎÀÎ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¿åµ¨¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êª¤È¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢Æü¾ï¤ËÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤Ï¿åµ¨¤Î»à¸å¤âÊì¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²Æ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¿·¤·¤¤¾®³Ø¹»¡¢¿Þ½ñ´Û¡¢²È¡¢¿åµ¨¤Îµ¤ÇÛ¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¡©¡×¤È²Æ¤ËÊ¹¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¿åµ¨¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
²Æ¤Ï¡Ö¿åµ¨¤Î»à¤ÏÈá¤·¤¤¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ½èÍý¤·¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤»¤º¡¢¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬³¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂÐ±þ¤¬¡¢³¤¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥Þ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤¤¤¿´¶¤¸¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌïÀ¸¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö³¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿åµ¨¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÏÃ¤¹´¶¤¸¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Æü¾ï¤ÇÇö¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿åµ¨¤ÎÌÌ±Æ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤Á¤ó¤È³¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄÅÌî
²Æ¤Ï·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Þ½ñ´Û¤Ç¡¢³¤¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤ËÄÅÌî¤«¤é³¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ´¤ÆÂåÊÛ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀâ¶µ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤³¤½¿åµ¨¡¢¿åµ¨¤Ã¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤ë¤¤¤Ê¤¤¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡¡Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æî±À¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤ªÁ°¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡ª¡×
¤ªÁ°¤È¸ý¤òÆÍ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢°ì¿ÍÍý²ò¤Î¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Æ¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ëÄÅÌî¡£
³¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤²Æ¤Ï¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤ËÁáÂ®¤Ö¤Á¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈÄ¶´¤ß¤Î²Æ¤Ë¹ß¤êÃí¤°¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÍò
º£ÅÙ¤ÏÁÄÉãÊì¤Î²È¤Þ¤Ç¡¢²Æ¤Ï³¤¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ç¤Î³¤¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Éíå¤¹¤®¤Æ¡£
¡Ö¡Ê¥Þ¥Þ¤È£²¿Í¤À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ë²Æ¤¯¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¡£¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¤¤ë¤Î¥Þ¥Þ¤À¤±¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ñ¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ê¥Þ¥Þ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ë²Æ¤¯¤ó¤È2¿Í¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£²Æ¤¯¤ó¤È2¿Í¤µ¤ß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤ß¤ó¤Ê¡Ê´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ë¼ä¤·¤¯¤·¤Æ¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤â¤µ¤ß¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Þ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤Þ¤À¥Ñ¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç£²¿Í¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥Þ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡©¡¡³¤¡¢¥Þ¥Þ¤È¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤â¤ó¡£¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î²Æ¤¯¤ó¤¸¤ã¤ó¡×
³¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åµ¨¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤µ¤ì¡¢²Æ¤Ë»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾¡¼ê¤Ë³¤¤òÀ¸¤àÁªÂò¤ò¤È¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿åµ¨¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²Æ¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤Æ¡£
ÄÅÌî¤ä³¤¤¬ÀÕ¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Æ¤ÏÂç»ö¤Ê»þ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤â¼«¤é¤Î¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯³¤Ã£¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Æ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿åµ¨¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê·è°Õ¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢²Æ¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤Ï³¤¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ö¼Â¡×¤È¡Ö³¤¤Î´¶¾ð¡×¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤Î¶õÇò´ü´Ö¤òËä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð²Æ¤ÏÉã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿åµ¨¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ê¤É¡¢³¤¤Ï¤È¤¦¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤ä»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿åµ¨¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ø3¿Í¡Ù¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬³¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ²ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÅÌî¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤Þ¤À²Æ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡£¼¡²ó¥é¥¹¥È¤Ç²Æ¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢Éã»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌïÀ¸¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¼¡²ó¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·»Ò¡Ë