¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡¿Á°Áö¥íー¥Æ¡Û¿Íµ¤¤Ç¤â¥»¥ó¥È¥¦¥ëSÁÈ¤Ï·Ú»ë¶ØÊª¡¡¡È5²¯±ß¥Ûー¥¹¡É¤Ï¥¸¥ó¥¯¥¹ÂÇÇË¤ËÄ©¤à
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè58²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹¡Ê29Æü/GI¡¢¼Ç1200m¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤ä¡¢½Õ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë¡¢Èá´ê¤ÎGIÀ©ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤Î¤«¤«¤ë¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡¢¹á¹Á¤«¤é¤â¹â¾¾µÜµÇ°3Ãå¥Ó¥¯¥¿ー¥¶¥¦¥£¥Êー¡¢¥à¥²¥ó¤¬»²Àï¤¹¤ë½©GIÀïÀþ¤Î³«ËëÀï¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¡¢Í½ÁÛ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÁ°Áö¥íー¥Æ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ìー¥¹¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬½ÅÍ×
²áµî10Ç¯¤Ç¡¢Á°Áö¥»¥ó¥È¥¦¥ëSÁÈ¤¬4¾¡2Ãå3²ó¡£¤½¤Î¤Û¤«Á°Áö°ÂÅÄµÇ°ÁÈ¤ÈÁ°ÁöËÌ¶å½£µÇ°ÁÈ¤¬¤È¤â¤Ë2¾¡¡¢Á°Áö¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉCÁÈ¤ÈÁ°ÁöCBC¾Þ¤«¤é¤â1Æ¬¤º¤Ä¾¡¤ÁÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î5¥ìー¥¹¤«¤é2Ãå¤Ï7²ó¡¢3Ãå¤â8²ó¤È½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¹¶Î¬¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥ìー¥¹¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¤À¤¬º£Ç¯¤Ï°ÂÅÄµÇ°¤ÈËÌ¶å½£µÇ°¡¢¤ª¤è¤ÓCBC¾Þ¤«¤é¤Î½ÐÁöÍ½ÄêÇÏ¤Ï¤Ê¤·¡£¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤È¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¡Ú4.3.1.44¡Û
¡¦°ÂÅÄµÇ°¡Ú2.1.1.6¡Û
¡¦ËÌ¶å½£µÇ°¡Ú2.1.1.19¡Û
¡¦¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¡Ú1.1.5.37¡Û
¡¦CBC¾Þ¡Ú1.1.0.1¡Û
¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡Ú0.1.0.1¡Û
¡¦È¡´Û¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈS¡Ú0.1.0.5¡Û
¡¦¹â¾¾µÜµÇ°¡Ú0.1.0.1¡Û
¡¦¼ëºíS¡Ú0.0.1.1¡Û
¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹S¡Ú0.0.1.0¡Û
¤Þ¤º¤Ï1¡¢2Ãå¤Ç¤È¤â¤ËºÇÂ¿¤ÎÇÚ½Ð¤ò¸Ø¤ëÁ°Áö¥»¥ó¥È¥¦¥ëSÁÈ¡£¤³¤³¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÎ×¤ó¤ÀÇÏ¤Î¤¦¤Á¡¢¹¥Áö¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°Áö¤Ç·Ç¼¨ÈÄÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Î¤ß¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë2Ãå°ÊÆâ¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡Ú3.3.0.13¡Û¤Ç¾¡Î¨15.8%¡¢Ï¢ÂÐÎ¨µÚ¤ÓÇÏ·ôÆâÎ¨31.6%¤È¤¤¤Ã¤¿À®ÀÓ¤Ç¡¢¹¥Áö¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤À¡£
º£Ç¯¤Ï1Ãå¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡¢2Ãå¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤Î¤É¤Á¤é¤â½ÐÁöÍ½Äê¡£¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤¬·Ú»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢4Ãå¤«¤é1¾¡¡¢5Ãå¤«¤é3Ãå1²ó¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3ÃåÇÏ¤Î¤ß¡Ú0.0.0.4¡Û¤ÈÉÔµÈ¤Ê¥Çー¥¿¤â¡£º£Ç¯¤Î³ºÅöÇÏ¤Ï¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¡£¥µ¥Þー¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏËÌ¶å½£µÇ°¡¢¥¢¥¤¥Ó¥¹SD¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤ÈÏ¢Àï¤·¹¥Áö¤òÂ³¤±¤¿¼çÌò¤Î°ì³Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÈè¤ì¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëº¢¤«¡£
¼¡¤Ë¡¢Á°Áö¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉCÁÈ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ú1.1.5.37¡Û¤È3ÃåÇÏ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¡£¤³¤Á¤é¤âÁ°Áö¤Ç·Ç¼¨ÈÄÆâ¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤¬¡Ú0.1.5.15¡Û¤È¡¢¤³¤ÎÁÈ¤Î¹¥ÁöÇÏ¤ò¤Û¤ÜÀê¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·Ç¼¨ÈÄ³°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤À1Æ¬¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¤ÏÁ°Áö8Ãå¤«¤é¤Î»²Àï¤À¤Ã¤¿14Ç¯¤Î¥¹¥Îー¥É¥é¥´¥ó¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆ±Ç¯¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤â2Ãå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÅÐÏ¿ÇÏ¤Î¤¦¤Á¡¢Á°Áö¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉCÁÈ¤Ï5Æ¬¡¢Á´ÇÏ¤¬·Ç¼¨ÈÄ¤ËºÜ¤Ã¤¿ÇÏ¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤â¥»¥ó¥È¥¦¥ëSÆ±ÍÍÏ¢ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ú0.1.4.8¡Û¤Î¼ÂÀÓ¡£1Ãå¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¡¢2Ãå¥¨¥¤¥·¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥¿ー¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤â¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë3ÃåÇÏ¤¬¡Ú0.0.0.4¡Û¡£¤³¤Á¤é¤ÎÉÔµÈ¥Çー¥¿¤Î³ºÅöÇÏ¤Ï¥ª¥ª¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Þ¥¤¡£ÍÚ¤«¤Ê¤ë°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç5²¯±ß¥ìー¥¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇÏ¤Ï¥¸¥ó¥¯¥¹¤â½³»¶¤é¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ê¤ë¥íー¥Æ¤Ï
º£Ç¯¤ÏËÌ¶å½£µÇ°¤ÈCBC¾Þ¤Î³«ºÅ»þ´ü¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¤¥ì¥®¥å¥éー¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¥á¥¤¥ó¥íー¥Æ¤È¤Ê¤ë¥ìー¥¹¤Î¤¦¤Á3¥ìー¥¹¤«¤é¤Î½ÐÁö¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥íー¥Æ¤«¤é¤â½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£²ó¥ë¥¬¥ë¤Ê¤É¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡¢Á°Áö¹â¾¾µÜµÇ°ÁÈ¤Ï¡Ú0.1.0.1¡Û¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î2ÃåÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î2Ãå¤ÏÆ±Ç¯¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤â2Ãå¹¥Áö¤Î¥ß¥Ã¥ー¥¢¥¤¥ë¡£Æ±ÇÏ¤Ï´û¤ËGIÇÏ¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈGI¤Ç¤â¹¥Áö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¥¬¥ë¤Ï¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î10Ãå¡¢¿Íµ¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢GI¤ÎÉñÂæ¤Ç10Ãå¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¿ä¤·¤Å¤é¤¤¤«¡£
¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤ÎÁ°Áö¥¢¥¤¥Ó¥¹SDÁÈ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¡Ú0.0.0.4¡Û¡£¤¿¤À¤·¤³¤Á¤é¤Ï²áµî20Ç¯¤Ë´ü´Ö¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿5¥ìー¥¹°Ê³°¤ÇÍ£°ìÍ¥¾¡ÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ¥ìー¥¹¡£
¤½¤ÎÍ£°ì¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¤Ï¡¢Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ª¡£Åö»þ¥¥ã¥ê¥¢31ÀïÌÜ¤Î¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ª¤Ï¡¢6ºÐ¤Ç½ÐÁöÇÏÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Î1Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤â¤¹¤Ç¤Ë30Àï°Ê¾å¤ò¿ô¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÅÐÏ¿ÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¹âÎð¤Î7ºÐ¡£5ÁöÁ°¤Î¥¹¥ï¥óS¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Î¶ìÏ«¿Í¤â¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÏ©Àþ¤ò¼çÀï¾ì¤ÈÄê¤á¤¿¶áÁö¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£