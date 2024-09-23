´Ú¹ñ¤ÇÆüËÜ¿Í²Î¼ê¡¦ÆüËÜ¸ì¤Î²Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÈÖÁÈ¤¬¿Íµ¤¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡©¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Öµ¤³Ú¤Ë¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
´Ú¹ñ¡¦MBN¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBN¤Ç4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¡¢¤½¤Î¸åÂ³ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÆü´Ú¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÆü´Ú¤Î²Î¼ê¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¤Ç¶¥¤¤¡¢²èÌÌ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤È´Ú¹ñ¸ìÌõ¤¬»úËë¤Ç½Ð¤ë¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é±þ±ç¡¢·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¯¡£Î¾¹ñ²Î¼ê¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÆ°²è¤â¹¥É¾¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î²Î¼ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¶Ê¤ò¤Ê¤¼ÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Û¤Ü¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Îº¬¸»¤Ï²¿¤«¡£Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤¬¡ÖK-POP¤¬À¤³¦Åª¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ï1965Ç¯¤Ë¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤·¡¢98Ç¯¤Ë¤Ï¶âÂçÃæ¡Ê¥¥à¡¦¥Ç¥¸¥å¥ó¡ËÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜÂç½°Ê¸²½¤ÎÃÊ³¬Åª³«Êü¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£2004Ç¯¤«¤é¤Ï±Ç²è¡¢²»³Ú¡¢¥²¡¼¥à¡¢½ÐÈÇ¤Ê¤ÉÁ´ÌÌÅª¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤¿¡£
Âç½°Ê¸²½É¾ÏÀ²È¤Î¥¤¥à¡¦¥½¥ó¥®¥å»á¤Ï¡Ö¡ÊÆüËÜÊ¸²½³«ÊüÁ°¤â¡Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿J-POP¤ò¤³¤Ã¤½¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢2000Ç¯Âå¤Î½é¤á¤Þ¤Ç¤ÏJ-POP¤¬³²¤òÍ¿¤¨¤ëÉôÊ¬¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢10Ç¯°Ê¹ß¤ÏK-POP¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¼ã¤¤À¤Âå¤¬Ê¸²½Åª¤Ê¼«¿®´¶¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ²»³Ú¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¤¯É¾ÏÀ²È¤Î¥Ï¡¦¥¸¥§¥°¥ó»á¤â¡¢¡Öº£¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤è¤ê¡¢·Ú¤¯³Ú¤·¤à¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ê¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¡Ë¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢YouTube¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥È¤ÇÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ËÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï³Æ³¦³ÆÁØ¤¬¾ÃÈñ¤¹¤ëÂç½°Ê¸²½¤Î·Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¡¢ÀìÌç²È¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µÆüËÜ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¤Î¥Á¥ç¡¦¥Ò¥è¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤«¤é·îÆü¤¬Î®¤ì¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¡¢·ÐºÑ¡¢Ê¸²½¡¢°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤Þ¤Ç³«Êü¤¬¿Ê¤ó¤À¡£Î¾¹ñ¤òÁê¸ß¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ß¤¤¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê½ã²½¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¿Í¤Î¹ÎÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ï¡¢¡Ø»ÔÌ±°Õ¼±¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ò´Ú¹ñ¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖK-POP¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤á¤ë¤Ù¤¤À¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Ï´Ú¹ñ¤ËÆþ¤ì¤Á¤ãÂÌÌÜ¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢1990Ç¯Âå¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¡×¡ÖÊ¸²½¸òÎ®¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Çµ¤³Ú¤Ë¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡ÖÎò»Ë¤òËº¤ì¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶»¤Ë¹ï¤ó¤ÇÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤ëÆüËÜ¿Í²Î¼ê¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤éÈãÈ½¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬20Ç¯°Ê¾å¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Á¥ç¡¼¡¦¥è¥ó¥Ô¥ë¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í²Î¼ê¤¬´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤«¡©¤¤¤¤²»³Ú¡¢¤¤¤¤Ê¸²½¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿ÆÆü¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÆü´Ú²ÎÍØº×¤Ê¤ó¤«¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤è¡£¼«Ê¬¤âÀÎ¤ÏJ-POP¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï´Ú¹ñ²»³Ú¤è¤êÀöÎû¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¡¢º£¤ÏÁ´Á³¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë