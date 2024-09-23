¸þ°æ·Å¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤ÇÂç¹æµã¤·¤¿ÍýÍ³¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤«¤é¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¡Ê38¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âç¹æµã¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤ä¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë»³ºê¹°Ìé¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ý¿Í¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö23»þÂæ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤ÅÙ¤Î¹â¤¤´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡×¤òÁÛÄê¤·¡¢¼«Ê¬¤¬MC¤Ê¤é¼þ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÃ¯¤òÁª¤Ö¤«¤ò¹Í¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡»³ºê¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸þ°æ¤ò2°Ì¤Ë»ØÌ¾¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸þ°æ¤ÏÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡Ö¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²¿ÅÙ¤â»Å»ö¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Î¢¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤±¤É¡¢2°Ì¤Ç»ØÌ¾¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢³ä¤È¤·¤Ã¤«¤ê²¿¤ÇÁª¤ó¤À¤«¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿»þ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÈÖÁÈ¤·¤Ã¤«¤êµã¤¯¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£