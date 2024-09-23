½»Âð4¸®Î®¤µ¤ì¤ë ¹ÔÊýÉÔÌÀ4¿Í¤ÎÁÜº÷Â³¤¯¡¡ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô
¡¡¸½ºß¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤¯ÎØÅç»Ôµ×¼êÀîÄ®¤«¤éÊó¹ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÆ£°æÍ§Î¤µ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡ÎØÅç»Ôµ×¼êÀîÄ®¤ÎÁÜº÷¸½¾ì¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÄÍÅÄÀî¤Ç¤¹¡£21Æü¤ÎÂç±«¤ÇÈÅÍô¤·¡¢±ü¤ËÃÄÃÏ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿½»Âð¤¬Î®¤µ¤ì¡¢º£¤â3¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡23ÆüÄ«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿å¤¬°ú¤¡¢ËÜÍè¤ÎÀîÉý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÅÍô»þ¤Ïº¸±¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èª¤äÅÄ¤ó¤Ü¡¢¤½¤·¤ÆÆ»Ï©¤Þ¤Ç¿å¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«7»þ²á¤®¤«¤é¾ÃËÉ¡¢·Ù»¡¡¢¼«±ÒÂâ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ400¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï½»Âð¤Î¤¢¤Ã¤¿ÊÕ¤ê¤«¤é²¼Î®¤Ë¤ª¤è¤½500¥á¡¼¥È¥ë¤Î´Ö¤ò²¿¤«¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜº÷¸½¾ì¤Ç¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î´î»°Íã²»¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÂëÌé¤µ¤ó¤âÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤âÁÜ¤·¤¿¤¤¤È¡¢¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¼«Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿ÊÕ¤ê¤ò¥¹¥³¥Ã¥×¤ÇÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤¬°ì¹ï¤âÁá¤¤µß½Ð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÆ£°æÍ§Î¤µ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡ÎØÅç»Ôµ×¼êÀîÄ®¤ÎÁÜº÷¸½¾ì¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÄÍÅÄÀî¤Ç¤¹¡£21Æü¤ÎÂç±«¤ÇÈÅÍô¤·¡¢±ü¤ËÃÄÃÏ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿½»Âð¤¬Î®¤µ¤ì¡¢º£¤â3¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡23ÆüÄ«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿å¤¬°ú¤¡¢ËÜÍè¤ÎÀîÉý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÅÍô»þ¤Ïº¸±¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èª¤äÅÄ¤ó¤Ü¡¢¤½¤·¤ÆÆ»Ï©¤Þ¤Ç¿å¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï½»Âð¤Î¤¢¤Ã¤¿ÊÕ¤ê¤«¤é²¼Î®¤Ë¤ª¤è¤½500¥á¡¼¥È¥ë¤Î´Ö¤ò²¿¤«¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜº÷¸½¾ì¤Ç¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î´î»°Íã²»¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÂëÌé¤µ¤ó¤âÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤âÁÜ¤·¤¿¤¤¤È¡¢¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¼«Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿ÊÕ¤ê¤ò¥¹¥³¥Ã¥×¤ÇÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤¬°ì¹ï¤âÁá¤¤µß½Ð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£