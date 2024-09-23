ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤Ç¤âµ¤²¹¤Ï¹â¤¯¡¡´ØÅì°ÊÀ¾¤Ï10·î¤â¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤
¤³¤ÎÀè¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿½©À²¤ì¤ÎÆü¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¡£µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢²Æì¤ä¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£
24Æü(²Ð)¡Á30Æü(·î)¡¡Ä«ÈÕ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÎÃ¤·¤¯
ÌÀÆü24Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï¡¢½©±«Á°Àþ¤¬²ÆìÉÕ¶á¤«¤éÆüËÜ¤ÎÆî¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Û¤É±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ï30¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬Â³¤¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¤â30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£27Æü(¶â)¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç34¡î¤È¡¢ÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äËÌÎ¦¤Ï30¡îÁ°¸å¡¢ÅìËÌ¤Ï½µ¤Î¸åÈ¾¤Ï25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤â25¡î¤ò²¼²ó¤ëÆü¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
10·î1Æü(²Ð)¡Á6Æü(Æü)¡¡²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤ÎÆü¤â
10·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»Í¹ñ¤«¤é´ØÅì¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£10·î2Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½©±«Á°Àþ¤Ë¤è¤ëÂç±«¡¢ÂæÉ÷¤äÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÍ½Êó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇÄãµ¤²¹¡¦ºÇ¹âµ¤²¹¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¹â¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯Æü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÀçÂæ¤â25¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬15¡î¤ò²¼²ó¤ëÆü¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£