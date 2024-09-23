¡ÚÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Û³ÑÅÄËãÍ­»á¡¢¶õ´Ö¤ÈºîÉÊ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¸ÄÅ¸¤ò¥ë¡¼¥Õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â

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[caption id="attachment_1212019" align="aligncenter" width="335"] ¡ÖShadow on the Shelf¡×2021 Acrylic on canvas W970¡ßH1303mm[/caption]
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[caption id="attachment_1212016" align="aligncenter" width="600"] ¡ÖThe Shelf¡×2024 Acrylic on canvas W1303¡ßH970mm[/caption]
[caption id="attachment_1212018" align="aligncenter" width="600"] ¡ÖHorse on the Shelf¡×2024 Acrylic on canvas W333¡ßH242mm[/caption]
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(Higuchi)