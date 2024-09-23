¿ûÅÄ¾Úö¡Öº£¡¢»Å»ö¤âÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÍýÍ³¡¡¡ÖÌµÀ©¸Â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×20Âå¡¡Âè1»ÒÃÂÀ¸¤Ç¡ÈÊÑ²½¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê31¡Ë¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï»Å»ö¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤Ï2021Ç¯11·î¤Ë½÷Í¥¡¦¾®¾¾ºÚÆà¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯3·î9Æü¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢»Å»ö¤âÀ©¸Â¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤È30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î»Å»ö¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿ûÅÄ¡£¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡20ÂåÁ°È¾¤À¤Ã¤¿2016Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¹ç¤ï¤»¤Æ14ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀ©¸Â¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÅö»þ¤ÏÌµÀ©¸Â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Å»ö¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï·ëº§¤ä»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁ´Á³³¤³°¤È¤«Î¹¹Ô¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡£»Å»ö¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¤â¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£