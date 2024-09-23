¶Üß·Í¥¡¢40¥¥í¡õ30Ëü±ß¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í²òÂÎÀ®¸ù¡¡»É¿È¥Õ¥¡¥ó¿©¤ÙÂç¶½Ê³¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¤Î¶Üß·Í¥¤¬23Æü¡¢ABEMA¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÀ¼Í¥¤ÈÌë¤¢¤½¤Ó28»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó Âç´¶¼Õº× ¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê!!!!!!!¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØÀ¼Í¥28»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¤§¡ª40¥¥í¤Ç¤â¥Ç¥«¤¤¡¡¹âµé¥Þ¥°¥í¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¶Üß·Í¥
¡¡¸áÁ°10»þ30Ê¬¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö²ÚÎï¤Ë¤µ¤Ð¤±¡ª¤»¤ê¤³¤Î¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¶Üß·¤¬¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²òÂÎ¸å¤Î¥Þ¥°¥í¤Î»É¿È¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡40¥¥í¡¢ÃÍÃÊ30Ëü±ß¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤ò¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶Üß·¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´ë²è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë10¥¥í¤Î¥Þ¥°¥í¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊä½õ¤â¤¢¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë¤µ¤Ð¤¡ÖÆ¬¡¢¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤©¤©¡ª¡×¤ÈÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¡¢¤½¤·¤Æ¶Üß·¤¬¤µ¤Ð¤¤¤¿»É¿È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬¿©¤Ù¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¾®³ØÀ¸½÷»Ò¡Ë¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¼Í¥28»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ï¡¢¶È³¦½é¤Î¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¼Í¥¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀ¼Í¥¤ÈÌë¤¢¤½¤Ó¡Ù¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡¢2022Ç¯8·î¤Ë½é¤Î¡ØÀ¼Í¥28»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÊüÁ÷¡£À¼Í¥¿Ø¤äÃøÌ¾¿ÍÁíÀª50Ì¾°Ê¾å¤¬½Ð±é¤·¡¢Twitter¡Ê¸½X¡ËÀ¤³¦¡õÆüËÜ¥È¥ì¥ó¥É2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê!!!!!!!¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È°¦¡É¤ò¹þ¤á¤¿´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¤§¡ª40¥¥í¤Ç¤â¥Ç¥«¤¤¡¡¹âµé¥Þ¥°¥í¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¶Üß·Í¥
¡¡¸áÁ°10»þ30Ê¬¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö²ÚÎï¤Ë¤µ¤Ð¤±¡ª¤»¤ê¤³¤Î¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¶Üß·¤¬¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²òÂÎ¸å¤Î¥Þ¥°¥í¤Î»É¿È¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊä½õ¤â¤¢¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë¤µ¤Ð¤¡ÖÆ¬¡¢¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤©¤©¡ª¡×¤ÈÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¡¢¤½¤·¤Æ¶Üß·¤¬¤µ¤Ð¤¤¤¿»É¿È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬¿©¤Ù¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¾®³ØÀ¸½÷»Ò¡Ë¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¼Í¥28»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ï¡¢¶È³¦½é¤Î¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¼Í¥¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀ¼Í¥¤ÈÌë¤¢¤½¤Ó¡Ù¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡¢2022Ç¯8·î¤Ë½é¤Î¡ØÀ¼Í¥28»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÊüÁ÷¡£À¼Í¥¿Ø¤äÃøÌ¾¿ÍÁíÀª50Ì¾°Ê¾å¤¬½Ð±é¤·¡¢Twitter¡Ê¸½X¡ËÀ¤³¦¡õÆüËÜ¥È¥ì¥ó¥É2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê!!!!!!!¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È°¦¡É¤ò¹þ¤á¤¿´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£