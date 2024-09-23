¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯»Ò°é¤Æ¡×¡¡ÆÁÅç»Ô¤Ç¡Ö¥Áー¥à°é»ù¡×±þ±ç¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ÚÆÁÅç¡Û
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°é»ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¤¬9·î23Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬°é»ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¡¢ÆÁÅç»Ô¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëNPOË¡¿Í¥Õ¥¡¥¶ー¥ê¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îº´Ìî¿òÇ·¤µ¤ó¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÇÃËÀ¤¬°é»ùµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ä¡¢É×ÉØ¤Ç»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×
¡ÖÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È¤³¤í¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤È¡¢¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡×
¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢10·î14Æü¤È11·î9Æü¤Ë¤â³«¤«¤ì¡¢¥Ù¥Óー¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤äÊú¤Ã¤³¡¢¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¹ÖºÂ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£