¸¤¤Ï»¶Êâ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Øµ´¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ù¤É¤¦¤¹¤ë¡©¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç¡ØË½·¯¡Ù¤È²½¤¹¸÷·Ê¤ËÇú¾Ð¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥À¥¤¥Ö£÷£÷¡×
Âç·¿¸¤¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤¿ÍÍ»Ò¤¬YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢1.3Ëü²óºÆÀ¸¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯Âç·¿¸¤¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤Àª¤¤¡×¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ë¤È¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¸¤¤Ï»¶Êâ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Øµ´¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ù¤É¤¦¤¹¤ë¡©¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤¿·ë²Ì¡Ä¡Û
¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÊë¤é¤¹¡Ö¤¨¤ó¤¾¤¦¡×¤¯¤ó¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤È¥Á¥ç¥³¿§¤Î¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ÎMIX¸¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¨¤ó¤¾¤¦¤¯¤ó¤Ë¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬µ´¤Î¤ªÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥½¥Õ¥¡ー¤Ë¿²¤³¤í¤Ó¡¢È¿±þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤¨¤ó¤¾¤¦¤¬¡¢¥½¥Õ¥¡ー¤ÎÏÆ¤«¤éÉ¡¤Ç¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£²Ä°¦¤¤¤·¤Ã¤Ý¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê»£¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ËÂ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÁÝ¤½Ð¤·Áë¤«¤é²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¨¤ó¤¾¤¦¤¯¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¥½¥Õ¥¡ー¤ÇÂ©¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥½¥Õ¥¡ー¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡©
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¤¨¤ó¤¾¤¦¤¯¤ó¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¤É¤³¡©¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡£
¤¨¤ó¤¾¤¦¤¯¤ó¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤òÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥¡ー¤Ë¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤Õ¤È¥½¥Õ¥¡ー¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÆæ¤Î¿ÍÊª¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤¨¤ó¤¾¤¦¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÁö¤ê½Ð¤·¡¢¥½¥Õ¥¡ー¤á¤¬¤±¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¡ª
¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤ªÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¾å¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤Ê¤Î¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ïー¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤ÇÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬¼óÎØ¤ò»ý¤Ã¤Æ°ú¤Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¤¨¤ó¤¾¤¦¤¯¤ó¡£
¡ÖÌá¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ»ß¤á¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤è¡×¤È¤¨¤ó¤¾¤¦¤¯¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡£
µ´¤Î¤ªÌÌ¤ò¤Ï¤º¤·¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤ê¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¥âー¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤ªÌÌ¤¬´í¤Ê¤¤¡ª
¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£ÅÙ¤Ïµ´¤Î¤ªÌÌ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤¿¤¨¤ó¤¾¤¦¤¯¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶½Ê³¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç¤ªÌÌ¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Öµ´¤Î¤ªÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«¤¿¡¢¤¨¤ó¤¾¤¦¤Î´é¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Àª¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥À¥¤¥Ö¡×¡Ö²¿²ó¤â¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²ø²æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤òÃµ¤¹¤Î·òµ¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤â¡¢¿´¤Ï´Å¤¨¤óË·¤Î¤¨¤ó¤¾¤¦¤¯¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤â¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤â¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¸¤¡Û¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î¤¨¤ó¤¾¤¦ ¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤´¤¨
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£