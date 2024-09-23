NewJeans¤¬¾Ð´é¤ÇÌ©Ãå¡ª¥í¥Ã¥Æ¡ÖZERO¡Ê¥¼¥í¡Ë¡×¤Î¿·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡Ä¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â¸ø³«Ãæ
º½Åü¡¦ÅüÎà¥¼¥í¤Î¡ÖZERO¡Ê¥¼¥í¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¹ð¥â¥Ç¥ë¡¢NewJeans¤Î¿·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖZERO¡×¤Î¤â¤Ä¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿2024Ç¯4·î¸ø³«¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢º£½©¸ø³«¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë5¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º½Åü¡¦ÅüÎà¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖZERO¡×¤¬¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤âÂÎ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëNew Normal¤Ê¤ª²Û»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NewJeans¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¼¥í ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È meets NewJeans¡×¡Ö¥¼¥í ¥·¥å¥¬¡¼¥Õ¥ê¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡ã¥Ð¥¿¡¼¡ä meets NewJeans¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è9·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¼¥í ¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡ã¥Ð¥Ë¥é¡ä meets NewJeans¡×¡Ö¥¼¥í ¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡ã±§¼£ËõÃã¡ä meets NewJeans¡×¤Ï10·î21Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¿·¤·¤¤Æ°²è¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê´ë²è¤ò·×²èÃæ¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
CM»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¥â¥À¥ó¤Ê¾®Êª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Éô²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Ï¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎBGM¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥ó¥¸¤¬²Ã¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÃçÎÉ¤·¤Ê°ìÌÌ¤â¡£Á´°÷¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
5¿Í¤¬¥®¥å¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ï¤È¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Á´³«¤Î¾Ð´é¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢½çÄ´¤Ë»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¼Ì¿¿¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ËËþÂ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
½ª»Ï¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖYouTube ¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í ¥í¥Ã¥Æ¡ÚLOTTE¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤À¡£¿·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥«¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖZERO¡×¤Î¤â¤Ä¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿2024Ç¯4·î¸ø³«¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢º£½©¸ø³«¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë5¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º½Åü¡¦ÅüÎà¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖZERO¡×¤¬¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤âÂÎ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëNew Normal¤Ê¤ª²Û»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¼¥í ¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡ã¥Ð¥Ë¥é¡ä meets NewJeans¡×¡Ö¥¼¥í ¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡ã±§¼£ËõÃã¡ä meets NewJeans¡×¤Ï10·î21Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¿·¤·¤¤Æ°²è¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê´ë²è¤ò·×²èÃæ¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
CM»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¥â¥À¥ó¤Ê¾®Êª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Éô²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Ï¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎBGM¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥ó¥¸¤¬²Ã¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÃçÎÉ¤·¤Ê°ìÌÌ¤â¡£Á´°÷¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
5¿Í¤¬¥®¥å¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ï¤È¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Á´³«¤Î¾Ð´é¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢½çÄ´¤Ë»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¼Ì¿¿¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ËËþÂ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
½ª»Ï¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖYouTube ¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í ¥í¥Ã¥Æ¡ÚLOTTE¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤À¡£¿·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥«¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£