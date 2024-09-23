ÀÐÀî¹ë±«ºÒ³²¡¡3½¸Íî¤Ç115¥«½ê¤Î¸ÉÎ©¾õÂÖÂ³¤¯¡¡ÎØÅç»Ô¤Ê¤É°ÍÁ³4000¸ÍÄäÅÅ¡¡¼î½§»Ô¤Ï1738¸Í¤ÇÃÇ¿å
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7¿Í¤¬»àË´¤·¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤ò´Þ¤à7¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¸áÁ°9»þº¢¤ÎÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô¤Î¾å¶õ¤«¤é¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤È¤ß¤é¤ì¤ë·úÊª¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Þ¤Ç¡¢Ãã¿§¤¤ÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Î3¤Ä¤Î½¸Íî¤Ç23Æü¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¤â115¥«½ê¤¬¡¢¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ®ÌîÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î»³²¼Í´²ð¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï¡ÖÄÌÏ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¾å¤ÎÊý¤«¤éÊø¤ì¤Æ·úÊª¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±«¤«¤é3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØÅç»Ô¤Ê¤É°ÍÁ³¡¢Ìó4000¸Í¤ÇÄäÅÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¼î½§»Ô¤Ç¤Ï1738¸Í¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éüµìºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£