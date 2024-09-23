¥È¥Þ¥È¤Ï¡È¹âÎæ¡É ¥ì¥¿¥¹¤ÏÌó3ÇÜ¡ÄÌîºÚ¤Î²Á³Ê¹âÆ¡¡ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÎÌÇÑ´þ¡¢ÇÀ²ÈÈáÌÄ
ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÌîºÚ¤¬À¸°éÉÔÎÉ¤È¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ²È·×¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ²È¤Ç¤Ï½Ð²Ù¤Ç¤¤º¤ËÇÑ´þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ºîÊª¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈáÌÄ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥È¥Þ¥È¤Ï¡È¹âÎæ¡É ¥ì¥¿¥¹¤ÏÌó3ÇÜ¡ÄÌîºÚ¤Î²Á³Ê¹âÆ¡¡ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÎÌÇÑ´þ¡¢ÇÀ²ÈÈáÌÄ
²Á³Ê¾å¾º¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Ë±Æ¶Á
9·î¸åÈ¾¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ÏÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»å±Êµ¼Ô¡§
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥¿¥¹¤Ï1¤«·îÁ°¡¢1¶Ì170±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï494±ß¤È3ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³ー¥×¤Õ¤é¤¤¤ë ÅÄÃæÅ°ÌéÅ¹Ä¹¡§
¡Ö¥È¥Þ¥È¤â1¶Ì278±ß¤È¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡È¹âÎæ¡É¤Î¥È¥Þ¥È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¤ÇÇä¤ë¤·¤«¡Ä¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤â1ËÜ88±ß¤Ç¤¹¡×
¹â²¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ý³ÏÎÌ¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢ÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤¬¸®ÊÂ¤ß¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥×¤Õ¤é¤¤¤ë ÅÄÃæÅ°ÌéÅ¹Ä¹¡§
¡Ö»ÅÆþ¤ì¤¿È¢¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¾¦ÉÊ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
º£²Æ¡Ê6～8·î¡Ë¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê1.76ÅÙ¹â¤¯¡¢ºòÇ¯¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤â8·î¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë¡Ö¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é²È·×¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö1¤Ä1¤Ä¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÇã¤¤¹µ¤¨¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥º¤ò¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢ÎäÅàÌîºÚ¤ÎÈÎÇä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥×¤Õ¤é¤¤¤ë ÅÄÃæÅ°ÌéÅ¹Ä¹¡§
¡ÖÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âè°ì¤È¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤¶â³Û¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇä¤ê¾ì¤ò¹©É×¤·¤Ê¤¬¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇÀ²È¤Ë¤â¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â
±±µÏ»ÔÌîÄÅÄ®¤Ç¥Ôー¥Þ¥ó¤ò°é¤Æ¤ë¡ÖÆüËÜ³¤¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð²Ù¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤Ë¤è¤ë¹â²¹¾ã³²¤Ç¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ëÁ°¤ËÀÖ¤¯½Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ôー¥Þ¥ó¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ³¤¥Õ¥¡ー¥à Æó¸«¿¸¸à¼èÄùÌò¡§
¡Ö¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤«¤éÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¹Å¤¤¥Ôー¥Þ¥ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡£½Ð²ÙÎÌ¤Ï3³ä¸º¤ÇÀè¹Ô¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÖ¤¤¥Ôー¥Þ¥ó¤Ïµ¬³Ê³°¤È¤Ê¤ê½Ð²Ù¤Ç¤¤º¡¢ÂçÎÌ¤ËÇÑ´þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¼þÊÕ¤ÎÇÀ²È¤Ç¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÎºÏÇÝ¤òÄü¤á¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÏÇÝ¤ÎÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤«Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³¤¥Õ¥¡ー¥à Æó¸«¿¸¸à¼èÄùÌò¡§
¡Ö¸÷¤ò¼×¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿å¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÃÏ²¹¤ò²¼¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤ÇÇÀ¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°Û¾ï¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌîºÚ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£