2024Ç¯9·î23Æü¡Á9·î29Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡Ê¼Í¼êºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯9·î23Æü¡Á9·î29Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬±¿¤ÎÎ®¤ì¤ËÇÈÄ¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
±¿µ¤¤¬Æ°¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£
Àè½µ¡¢¼å¤ê¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤´¼«°¦¥â¡¼¥É¤Ç²á¤´¤»¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸´°Î»¤Ç¡¢º£½µ¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê·îÍËÆü¤«¤éÈô¤Ð¤»¤ë¤Ï¤º¡£¤¢¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
°ìÊý¡¢Àè½µ¡¢¡ÖµÙ¤ß¤¿¤¯¤Æ¤âµÙ¤á¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥¥ìµ¤Ì£¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë±¿Àª¤Ë¾è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤Ü¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢ÉÔÄ´¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤Åª¤Ê¥¬¥Ã¥«¥ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£
º£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¤ÎÂÐÏÃ¡£¡Ö¥¤¥±¤ë¡©¡×¡Ö¤ä¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÅú¤¨¤òÂº½Å¤·¤Æ¡£
°¦¤â¡¢¿´¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢´¶¤¸¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡£
¹¬±¿¤ÎÎ®¤ì¤ËÇÈÄ¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
±¿µ¤¤¬Æ°¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£
Àè½µ¡¢¼å¤ê¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤´¼«°¦¥â¡¼¥É¤Ç²á¤´¤»¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸´°Î»¤Ç¡¢º£½µ¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê·îÍËÆü¤«¤éÈô¤Ð¤»¤ë¤Ï¤º¡£¤¢¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
°ìÊý¡¢Àè½µ¡¢¡ÖµÙ¤ß¤¿¤¯¤Æ¤âµÙ¤á¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥¥ìµ¤Ì£¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë±¿Àª¤Ë¾è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤Ü¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢ÉÔÄ´¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤Åª¤Ê¥¬¥Ã¥«¥ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£
º£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¤ÎÂÐÏÃ¡£¡Ö¥¤¥±¤ë¡©¡×¡Ö¤ä¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÅú¤¨¤òÂº½Å¤·¤Æ¡£
°¦¤â¡¢¿´¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)