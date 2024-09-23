¡ØMUSIC CIRCUS¡ì24¡Ù±ä´üÈ¯É½¡¡¹ë±«ºÒ³²¡¦ÍîÍë»ö¸Î¤Ê¤ÉÍýÍ³¡¡ºòÇ¯¤ÏDJ SODA¡ÈÀÈï³²¡ÉÁûÆ°¤â
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒMUSIC CIRCUS¤Ï23Æü¡¢10·î5Æü¡¦6Æü¤ËÂçºåËÌ¹Á¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØMUSIC CIRCUS'24 LIVE EDITION¡Ù¤Î³«ºÅ±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ï¡Ö¥Ù¥ê¥Æ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×°Å·¸õ¤ÇÅÓÃæ½ªÎ»¡¡±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ9¿Í¤¬Éé½ý¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤·
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹ë±«ºÒ³²¤¬³ÆÃÏ¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢9·î¾å½Ü¤ÎÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Î¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍîÍë¤Ë¤è¤ëÉé½ý»ö¸Î¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿±ÄÂ¦¤Î½àÈ÷¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ãæ»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ä´ü¤È¤·¡¢Ç¯Æâ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÖ¶â¤Ê¤É¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¸µ¤«¤é°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¡¡J¡¾RAP¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢10·î5Æü¤Ï¡¢ÀéÍÕÍº´î -¥Á¡¼¥àÍ§Ã£Shot Live-¡¿C.O.S.A¡¿Eric.B.Jr¡¿eyden¡¿5Leaf¡¿¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Þ¥²¥Ë¡¼¥º¡¿Jin Dogg¡¿MC TYSON¡¿¤æ¤ë¤Õ¤ï¥®¥ã¥ó¥°¡¿ZELE¤Û¤«¡¢10·î6Æü¤ÏGADORO¡¿HITOMIN¡¿Kaneee¡¿²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¡¿KeeP¡¿KOMOREBI¡¿PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE¡¿SALU¡¿$ora¡¿SOUTH BLUE¡¿t-Ace¡¿TOMORO¡¿YRD Leo¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯8·î¤Î¡ØMUSIC CIRCUS'23¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤¿DJ SODA¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ËÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¡¢Âç¤¤ÊÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£È¯É½Á´Ê¸
10·î5Æü(ÅÚ)¡¦6Æü(Æü)¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖMUSIC CIRCUS'24¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³«ºÅ¤Î±ä´ü¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹ë±«ºÒ³²¤¬³ÆÃÏ¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢9·î¾å½Ü¤ÎÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Î¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍîÍë¤Ë¤è¤ëÉé½ý»ö¸Î¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿±ÄÂ¦¤Î½àÈ÷¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼ÔÍÍ¡¦½Ð±é¼ÔÍÍ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÃ¶±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ä´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯Æâ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¡£·èÄê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÖ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¸µ¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Ï¡Ö¥Ù¥ê¥Æ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×°Å·¸õ¤ÇÅÓÃæ½ªÎ»¡¡±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ9¿Í¤¬Éé½ý¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤·
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹ë±«ºÒ³²¤¬³ÆÃÏ¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢9·î¾å½Ü¤ÎÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Î¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍîÍë¤Ë¤è¤ëÉé½ý»ö¸Î¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿±ÄÂ¦¤Î½àÈ÷¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡J¡¾RAP¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢10·î5Æü¤Ï¡¢ÀéÍÕÍº´î -¥Á¡¼¥àÍ§Ã£Shot Live-¡¿C.O.S.A¡¿Eric.B.Jr¡¿eyden¡¿5Leaf¡¿¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Þ¥²¥Ë¡¼¥º¡¿Jin Dogg¡¿MC TYSON¡¿¤æ¤ë¤Õ¤ï¥®¥ã¥ó¥°¡¿ZELE¤Û¤«¡¢10·î6Æü¤ÏGADORO¡¿HITOMIN¡¿Kaneee¡¿²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¡¿KeeP¡¿KOMOREBI¡¿PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE¡¿SALU¡¿$ora¡¿SOUTH BLUE¡¿t-Ace¡¿TOMORO¡¿YRD Leo¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯8·î¤Î¡ØMUSIC CIRCUS'23¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤¿DJ SODA¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ËÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¡¢Âç¤¤ÊÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£È¯É½Á´Ê¸
10·î5Æü(ÅÚ)¡¦6Æü(Æü)¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖMUSIC CIRCUS'24¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³«ºÅ¤Î±ä´ü¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹ë±«ºÒ³²¤¬³ÆÃÏ¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢9·î¾å½Ü¤ÎÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Î¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍîÍë¤Ë¤è¤ëÉé½ý»ö¸Î¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿±ÄÂ¦¤Î½àÈ÷¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼ÔÍÍ¡¦½Ð±é¼ÔÍÍ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÃ¶±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ä´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯Æâ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¡£·èÄê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÖ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¸µ¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£