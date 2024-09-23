»ö·ï¤«¡Ä½¸¹ç½»Âð¤Ë»àË´¤·¤¿50Âå½÷À¡¡²Æì¡¦Ì¾¸î»Ô
22Æü¸á¸å¡¢²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç50Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È22Æü¸á¸å7»þÁ°¡¢Ì¾¸î»ÔÅì¹¾¤Ç¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ¤«¤é·Ù»¡¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤Ç50Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÌÊó¤·¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ¤Ï½÷À¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊÌ¤ÎÃËÀ¤«¤é·Ù»¡¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤ËÉô²°¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¤³¤ÎÃËÀ¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌÊó¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£