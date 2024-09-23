Çä¤ì»Ä¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©Á´¹ñ¤Î¤ªÅ¹¤Î¡È¥í¥¹¥Ñ¥ó¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Örebake¡×¤¬¡È¶µ²Ê½ñ¡É¤òºî¤Ã¤¿ÍýÍ³
ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¥ó¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ò¸«¤Æ²¿¤ò»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Öºî¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬Åù¤·¤¯¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥ó¤òÄÌ¿®ÈÎÇä¤ÇÆÏ¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Örebake¡×¤¬¡¢¡Ö¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò2·î¤ËºîÀ®¡£·×1Ëüºý¤òÄó·È¤¹¤ë¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ËÇÛÉÛ¤·¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¼Ô¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
rebake¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥¯¥¢¥Ã¥¬¤¬2018Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£ÊÄÅ¹¸å¤Þ¤ÇÇä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Î¤Æ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¤ò¡Ö¥í¥¹¥Ñ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¹¥Ñ¥ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÎäÅà¤Þ¤¿¤ÏÎäÂ¢¤Î¥Ñ¥ó¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹Ì¾¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Î15%¤ËÅö¤¿¤ëÅ¹ÊÞ¤¬rebake¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó6Ç¯´Ö¤Î¥í¥¹¥Ñ¥ó¤ÎÇÑ´þºï¸ºÎÌ¤ÏÌó830t¤Ë¾å¤ë¡Ê2024Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¡£¾¯¤·ÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¤µ¤ÇÉ½¤¹¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à28¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÎÌ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Êrebake¤¬¡¢¥í¥¹¥Ñ¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ëÇØ·Ê¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤È¤¤¤¦12¥Ú¡¼¥¸¤Îºý»Ò¤À¡£
²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤Î¤¦¤Á¡¢4%¤Î¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤º¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¹¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥¹¥Ñ¥ó¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥í¥¹¥Ñ¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡È¶µ²Ê½ñ¡É¤ÎËÁÆ¬¤Ï¤³¤Î¤è¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë·Á¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥Ç¡¼¥¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¥Ñ¥ó¤¬Çä¤ì¤ë»þ´ü¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ç¯´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÎÆ°¤¤ò¾Ò²ð¡£
Ê¼¸Ë¸©¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö1ÈÖ¥Ñ¥ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë½Õ¤È¡¢1ÈÖ¾¯¤Ê¤¤²Æ¤È¤Ç¤Ï30%¤âº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢rebakeÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¸µ¤ËÆ±¼Ò¤Ï¡Ö½ë¤¤Æü¤Ï¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤«¤éÂ¤¬±ó¤Î¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³°½Ð¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¤òÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ö¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÆü¡×¡Ö¥Ñ¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¡×¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤ä²èÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Çä¤ì»Ä¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¡Ö¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¹ÔÊý¡×¤È¤·¤ÆµºÜ¡£Ê¡²¬¸©¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥ó¤òÇÑ´þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËèÄ«¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¿´¤ò¤³¤á¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Èºî¤Ã¤¿¥Ñ¥óÃ£¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥´¥ß¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£
¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡ÈÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¡É¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤·¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Î¼Â¾ð¤Ë¡ÖÏÃ¤¹¤È¤¤¤Ä¤âµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¥í¥¹¥Ñ¥ó¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡© ¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Ã´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡½¡½¤Ê¤¼¡Ö¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¡©
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Î¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¤«¤é¡Örebake¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥ó²°¤À¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÁÈ¤ßÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤¬¼«¤é¥í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥í¥¹¤¬È¯À¸¤¹¤ëÇØ·Ê¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤Ë¥í¥¹¥Ñ¥ó¤ÎÀâÌÀ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢ºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¥Ñ¥ó¤¬Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
È¯¹Ú¤µ¤»¤ë¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£48»þ´ÖÁ°¤«¤é»Å¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¡¢µ¨Àá¤äµ¤²¹¤Ê¤É¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤¬±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤êÀè¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÈÆÃ¤Ê»ö¾ð¤Ç¡¢¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤ÎºîÀ®Ãæ¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ê¤Çºî¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥´¥ß¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¾¯¤·¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÑ´þ¤¬½Ð¤ë¾õ¶·¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÍ¾¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤òºÇ½é¤Ï¤´¶á½ê¤µ¤ó¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤¢¤²¤¹¤®¤Æ¤ª¸ß¤¤º¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÊ¹¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î»ö¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¾Æ¤¤¿¤Æ¡É°Ê³°¤ÎÁªÂò¤â
¡½¡½rebake¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2018Ç¯¤È¸½ºß¤Ç¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤ë¡©
º£²óÍÑ°Õ¤·¤¿1Ëüºý¤Î¡Ö¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤òÅ¹Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÊÑ²½¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥í¥¹¥Ñ¥ó¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤½¤¦¡©
¥Ñ¥ó¤Ï¡È¾Æ¤¤¿¤Æ¡É¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤¬Çä¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¤äÌÀÆü¿©¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ°Ê³°¤Î¥Ñ¥ó¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥í¥¹¥Ñ¥ó¤¬½Ð¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë
¡½¡½rebake¤Ç¤Ï¡ÖÇä¤ì»Ä¤ê¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡©
¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Î¥í¥¹¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¡¢·è¤·¤Æ¤½¤Î¥Ñ¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤¤«¤éÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥ó¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ëÊ¸²½¤â¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÉÊ¼Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥í¥¹¥Ñ¥ó¤â¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡Ö¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹¤À¤«¤é¡×¡Ö°Â¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥¹¥Ñ¥ó¤¬²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Ñ¥ó¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤Îrebake¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ï¡©
¥í¥¹¥Ñ¥ó¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤«¡×¡ÖÇä¤ì¤ë¤«¡×¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Í¾¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬½Û´Ä¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥í¥¹¥Ñ¥ó¤¬½Ð¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥í¥¹¥Ñ¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤¬¶á¤¯¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡Êrebake¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¡Ë¡£