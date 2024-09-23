¡ÈÅÄ¼Ë¤ÎÉÏ¤·¤¤¾¯½÷¡É¤ò¤À¤Þ¤·¤ÆÍ¶²ý¢ª³¤³°¤ÇÇä½Õ¤µ¤»¡Ä¡Ö¹ñ¿«¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡ÈÆüËÜ¿Í½÷ÀÌ©¹Ò»ö·ï¡É¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¼ê¸ý
¡Ò¡Ö½÷¤¿¤Á¤¬ÃË¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤à¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¡Ä¡×¡ÈÌ©¹ÒÉØ¡É¤ò±£¤¹¤¿¤áÃË½÷12¿Í¤¬Á¥Äì¤Ë¤¹¤·µÍ¤á¤Ë¡Ä¤à¤´¤¹¤®¤ë¡ÈÃâÂ©»à»ö·ï¡É¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö¤«¤é¤æ¤¡×¤È¤Ï¸µ¡¹¡¢ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Ø¤Î½Ð²Ô¤®¼ÔÁ´ÂÎ¤ò»Ø¤¹¡¢¶å½£¤Î°ìÉô¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¤«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¸½ÃÏ¤Ç¾«ÉØ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿½÷À¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿Æ¤¿¤Á¤«¤éÇä¤é¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£°ìÂÎ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸Î¶¿¤ò¤Ï¤ë¤«Î¥¤ì¤¿°Û¶¿¤ÎÃÏ¤Ç¡¢²¿¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÏ¸µ»æ¤Ï20²ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¤¢¤ï¤ì¤à¤Ù¤Ì©¹ÒÉØ¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤¿
¡¡Ê¸Ãæ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Öº¹ÊÌ¸ì¡×¡ÖÉÔ²÷ÍÑ¸ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Ê¸¸ìÂÎ¤Îµ»ö¤Ê¤É¤Ï¡¢¸«½Ð¤·¤Î¤ß¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ¡¢ËÜÊ¸¤ÏÅ¬µ¹¡¢¸½ÂåÊ¸¤ËÄ¾¤·¤ÆÀ°Íý¡£·É¾Î¤Ï¾ÊÎ¬¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î3²óÌÜ¡¿¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ö¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¡×¤ò¡Ö¹ñ¿«Åª¡×¤È¤·¤¿¼ÒÀâ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÊÊ¡²¬ÆüÆü¿·Ê¹¡Ë
¢¡ ¢¡ ¢¡
¡¡½÷À¤¿¤Á¤Î³¤³°¤Ø¤ÎÏ¢¤ì½Ð¤·¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£¿¹ºêÏÂ¹¾¡Ø¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¡Ù¤È¶â°ìÊÙ¡ØÆüËÜ½÷À°¥»Ë¡¡Í·½÷¡¦½÷Ïº¡¦¤«¤é¤æ¤¡¦°Ö°ÂÉØ¤Î·ÏÉè¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤«¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂ¼²¬°ËÊ¿¼£¤È¤¤¤¦ÃË¤Î¤³¤È¤À¡£Ä¹ºêÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Ë¥é¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë½÷êÊ¤ä¾«´Û·Ð±Ä¡¢³«È¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤¿¿ÍÊª¡£¡ØÂ¼²¬°ËÊ¿¼£¼«ÅÁ¡Ù¡Ê1960Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡È¿Í¿ÈÇäÇãÃÄ¤Î¿Æ¶Ì¡É¤È¤·¤Æ½÷À¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢³¤³°¤ØÅÏ¹Ò¤µ¤»¡¢Çä½Õ¤ò¤µ¤»¤¿¼ê¸ý¤òËÛÊü¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈ¾À¸¤ÏÉñÂæ·à¤ä±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Èà¤Î¾Ú¸À¤Ë°Íµò¤·¤¿¸¦µæ¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¶áÇ¯¡¢Èà¤ÎÏÃ¤Î¿®ØáÀ¤Ëµ¿Ìä¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¸¦µæ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤Ë»ñÎÁ¤ÏË³¤·¤¯¡¢¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà¤ÎÈ¯¸À¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÇ§¼±¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¦¤ë¡È´ðËÜÅª¤Ê¼ê¸ý¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÅÄ¼Ë¤Ë½»¤àÌµÃÎ¤ÇÉÏ¤·¤¤¾¯½÷
1. ¡¡Í¶²ý¡¦Ì©¹Ò¤¬Àì¶È¤Î½÷êÊ(¤¼¤²¤ó)¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¥ä¥¯¥¶¤Ç¸µÁ¥°÷¤ä¡ÖÁ°²Ê¼Ô¡×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£°ì¸«¿Â»Î¤Õ¤¦¤ËÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Â¾¤Î¸ýÆþ¤ì²°¤äÍ¶²ý¡¦Ì©¹ÒÃç²ð¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ë¿Í´Ö¤È·ëÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿
2.¡¡¼ç¤Ê¼ê¸ý¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë²ó¤ê¤ò¤·¤ÆÌµÃÎ¤Ê¾¯½÷¤òÁª¤Ó¡¢³°¹ñ¤Ç¤Î¡Ö½÷ÃæÊô¸ø¡×¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£½÷³ØÀ¸¤ä»ñ»º²È¤ÎÌ¼¤ÏÈò¤±¤ë¡£ÉÏ¤·¤¤²È¤Î»Ò¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ç¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢²È¤Î»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤Æµã¤¯µã¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿
3. ¡¡Í¶¤Ã¤¿Ì¼¤ò¼«Ê¬¤Î²È¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¡¢10¿Í¤«20¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ¥¤Ë¾è¤»¤¿
4.¡¡³ÆÃÏ¤Î¸ýÆþ²°¡Ê¡Ö·Ë°Ã¡×¤È¤â¸À¤Ã¤¿¡Ë¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤È·ëÂ÷¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÌ¼¤ò½¸¤á¤ë¡£¸ýÆþ²°¤Ï¡Ö²¼ÀÁ¤±¡×¤ÎÍ·¤Ó¿Í¤ä¸µ¡Ö¼àÉØ¡×¤Ë×Ñ×Ë¤µ¤»¤Æ¡¢³¹Ãæ¤Ç»Ò¼é¤ê¤ä½÷Ãæ¤é¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¡Ö¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¤»Å»ö¸ý¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤»¤¿
5.¡¡Çä½Õ¤òµñÈÝ¤·¤¿Ì¼¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ª(¤á¤«¤±)¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ì¼¤¬²¿¿Í¤«¤½¤í¤Ã¤¿¤é¡¢Ìç»Ê¤Ê¤É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤«¤±¤¿¶â¤òÊÖ¤»¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤ÆÅÏ¹Ò¤µ¤»¤¿
6.¡¡¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë½Ð¹Ò¤¹¤ë¹Á¤Î¶á¤¯¤ÇÌëÃæ¤ËÊü²Ð¤µ¤»¡¢¤É¤µ¤¯¤µÊ¶¤ì¤ËÌ¼¤¿¤Á¤ò¾èÁ¥¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â
7.¡¡ÆüËÜ¤Î¡Ö½¹¶ÈÉØ¡×¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½Ð¹ÁÁ°¤Î·Ù»¡¤Î´Æ»ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤ÎÁ¥¤Ç¤âÁ¥°÷¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»öÌ³Ä¹¤é¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢·Ù»¡¤Î´Æ»ë¤Î´ã¤ò¤¯¤é¤Þ¤»¤¿
8.¡¡ÅÏ¹Ò¸å¡¢Çä½Õ¤òµñ¤àÌ¼¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤±¤¿¶â¤òÊÖ¤»¡×¤È¶¼¤·¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤Î¤¬¾ïÅå¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇµñÈÝ¤·¤Æ¡¢½÷êÊ¤â¼ê¤ò¾Æ¤¡¢¸ý»ß¤á¤µ¤ì¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿Ì¼¤â¤¤¤¿
¡¡¾å³¤¡¢¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤¿½÷êÊ¤Î¥Ü¥¹¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁêÅö¤ËÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤¿ÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤¬Æ¯¤¯¾«´Û¤¬¡Ä
¡¡Ì©¹Ò¤â´Þ¤á¤¿½÷À¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢³ÆÃÏ¤Ë¤Ï¼¡¡¹¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÃË¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¾«´Û¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤«¤é¤æ¤¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢Åì¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤ò±Û¤¨¤Æ¥Ï¥ï¥¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Ø¡£ËÌ¤Ï¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¡¢Ëþ½§¡ÊÃæ¹ñÅìËÌÉô¡Ë¡¢Ä«Á¯¤Ø¡£À¾¤ÏÃæ¹ñ¤Î³ÆÃÏ¤Ø¡£¤½¤·¤ÆÆîÍÎ¤Î¹Âç¤ÊÃÏ°è¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¹á¹Á¡¢¥¤¥ó¥É¥·¥Ê¡¢¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¡¢¥·¥ã¥à¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥Þ¥È¥é¡¢¥¸¥ã¥ï¡¢¥Ü¥ë¥Í¥ª¡¢¥»¥ì¥Ù¥¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤Î½ôÅç¤ØÅÏ¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥«¥ë¥«¥Ã¥¿¡Ê¸½¥³¥ë¥«¥¿¡Ë¡¢¥Ü¥ó¥Ù¥¤¡Ê¸½¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ë¤Ë»ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅìÃ¼¤ËÃ£¤·¤¿¡×¡Ê¡ØÆüËÜ½÷À°¥»Ë¡Ù¡Ë¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1908¡ÊÌÀ¼£41¡ËÇ¯¤Ë¸ø¼°¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤Ï3Ëü791¿Í¡£È¾¿ô°Ê¾å¤Î1Ëü6000¿ÍÍ¾¤ê¤ÏËþ½§¤ò¤Ï¤¸¤áÃæ¹ñÂçÎ¦¤À¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¿®É§¡ØÌÀ¼£½÷À»Ë²¼´¬¡Ù¡Ê1972Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÌÀ¼£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿½÷¤Î¿ô¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¿ô½½Ëü¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Åç¸¶¤ÈÅ·Áð¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¾«ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤ÏÌÀ¼£¤Î½é¤á¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¤Ï¡¢ÍèÆü¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎºÊ¤ä¡Ö¾ª¡×¤È¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Êë¤é¤·¤Ëº¤¤Ã¤Æ¾«ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£Åö½éÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê¸©Åç¸¶ÃÏÊý¤È·§ËÜ¸©Å·ÁðÃÏÊý¤Î½Ð¿È¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏÊý¤Ï1637¡Á1638Ç¯¤Î¡ÖÅç¸¶¤ÎÍð¡ÊÅ·Áð»ÍÏº¤ÎÍð¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¸ý¤¬È¾¸º¡£ËëÉÜ¤¬Â¾¹ñ¤«¤é¤Î°Ü½»À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¿Í¸ý²á¾ê¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£ËÌÌîÅµÉ×¡ØÅ·Áð³¤³°È¯Å¸»Ë¡¡²¼¡Ù¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿»º»ù¤Î´Ö°ú¤ÎÉ÷½¬¤òµñÀä¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸Î¶¿¤ÎÂ¼¤Ë¤ÏÄÂ²Ô¤®¤ÎÆ¯¤¸ý¤â¤Ê¤¤¡£14¡Á15ºÐ¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÅç¤Î³°¤Ø½Ð¤ë¤Û¤«¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±½ñ¡Ë¡£¡ÖÅ·Áð½÷¡×¤ÏÅö½éÈà½÷¤¿¤Á¡Ö¤«¤é¤æ¤¡×¤òÁí¾Î¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¥Ó¥ë¥Þ¤ÇÄ¹¤¯Êë¤é¤·¤¿»³ÅÄ½¨Â¢¤Ï¡Ø¥Ó¥ë¥Þì¦¡ÊÆÉ¡ËËÜ¡Ù¡Ê1942Ç¯¡Ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆîÍÎ¤Î³ÆÃÏ¤òÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤º»ä¤¬¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ê¤ë½ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÌ¼»Ò·³(¤¸¤ç¤¦¤·¤°¤ó)¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÔ²ñÃÏ¤Ï¿½¤¹¤â¶ò¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»³´ÖÊÈÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¾¦¿Í¤³¤½¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ì¼»Ò·³¤Î¤¤¤Ê¤¤½ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¡Ê½÷¡Ë¤é¤ÏÎã³°¤Ê¤¯Å·Áð¤«Åç¸¶¤Î»º¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ç¡ØÌ¼»Ò·³¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£30Ç¯Âå¤Î½é¤á¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌðÌîÄª¡Ø¡ÖÆî¿Ê¡Ù¤Î·ÏÉè¡Ù¡Ê1975Ç¯¡Ë¤Ï½ñ¤¯¡£¸µ¡¹¤Ï¡ÖÉØ¿ÍÊ¼¡×¡Ö½÷»ÒÉôÂâ¡×¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡ÖÌ¼»Ò·³¡×¤¬¡¢³¤³°¤Î¾«´Û¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤òÈþ²½¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
6000¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡ÖÇ¯¤Ë1000Ëü¥É¥ë¤ò¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎÎ»ö¤À¤Ã¤¿Æ£ÅÄÉÒÏº¤Ï¡ÖÌÀ¼£29¡Á30¡Ê1896¡Á97¡ËÇ¯¤´¤í¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºßÎ±ÆüËÜ¿Í¤ÏÌó1000¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á900Í¾¿Í¤Ï½÷»Ò¡£¤½¤Î9³ä9Ê¬¤Ï½¹¶ÈÉØ¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¼Ô¤À¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø³¤³°ºß¶Ð»ÍÈ¾À¤µª¤Î²ó¸Ü¡Ù¡Ë¡£
¡Ø¡ÖÆî¿Ê¡×¤Î·ÏÉè¡Ù¤Ï¡ÖÆüÏªÀïÁèÄ¾¸å¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥È¥é¤Î¥á¥À¥óÉÕ¶á¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢6000¿Í¤ÎÌ¼»Ò·³¤¬Ç¯¤ËÍ¥¤Ë1000Ëü¥É¥ë¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î1¥É¥ë¤ò¸½ºß¤ÎÌó25¥É¥ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ìó375²¯±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¿È¤òºï¤Ã¤Æ²Ô¤¤¤À¶â¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤ËÁ÷¶â¡£ÆüÀ¶¡¦ÆüÏªÀïÁè¤ÎºÝ¤ÏÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¤´Ö°ìÈÌ¤ÎÏÀ¼Ô¤ÏÁ¨¶ÈÉØ¿Í¤Î³¤³°¤Ë½Ð²Ô¤®¤¹¤ë¤ò¸«¤Æ¿Ó¤À´î¤Ð¤º¡¢¤³¤Î¼ï¤Î½¹ÂÖ¤Ï¹ñ¤ÎÂÎÌÌ¤ò±ø¤¹¤â¤Î¤Ê¤ê¡¢À§Èó¤È¤â¤³¤ì¤ò¶Ø»ß¤¹¤Ù¤·¤È¤ÆÇ®¿´¤ËÏÀ¤º¤ë¼Ô¤¢¤ê¡£ÉØ¿Í¤Î½Ð²Ô¤®¤Ï»ö¼Â¤Ê¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤¬¤¿¤á¤Ë¹ñ¤ÎÂÎÌÌ¤ò±ø¤¹¤È¤ÎÎ©¸À¤Ï¤µ¤é¤Ë²ò¤¹¤Ù¤«¤é¤º¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦½ñ¤½Ð¤·¤ÎÊ¡ß·Í¡µÈ¤ÎÏÀÀâ¡Ö¿ÍÌ±¤Î°Ü½»¤È¾«ÉØ¤Î½Ð²Ô¡×¤¬¡¢Èà¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö»þ»ö¿·Êó¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1896¡ÊÌÀ¼£29¡Ë1·î18Æü¡£ÏÀ»Ý¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾«ÉØ¤Ï¼ò¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÈÆ±ÍÍ¡¢·ç¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£³¤³°¤Ç¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î³¤³°°Ü½»¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¤Ë¾«ÉØ¤Î¹ñ³°¿Ê½Ð¤ÏÉ¬Í×¡£ÁêÅö¤Î¶â¤ò¤â¤¦¤±¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÈóÆñ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î½Ð²Ô¤®¤ò¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¯ºö¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¡×¡£º¾µ½¤äÍ¶²ý¤Þ¤¬¤¤¤Î¤³¤È¤äÌ©¹Ò¤È¤¤¤¦ÈÈºá¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¤ÏÀ¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤Ï¡Ö¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¡×¤ò¡Ö¹ñ¿«¤â¤Î¡×¤ÈÈãÈ½
¡¡°ìÊý¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿³°¸ò´±¤ä²ñ¼Ò°÷¤é¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ò¡Ö¹ñ¿«¤â¤Î¡×¤Èº¹ÊÌÅª¤Ë·ù°¤·¡¢ÈãÈ½¤·¤¿¡£½éÂå¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎÎ»öÂåÍý¤È¤·¤Æ1889¡ÊÌÀ¼£22¡ËÇ¯¤ËÃåÇ¤¤·¤¿ÃæÀî¹±¼¡Ïº¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥ó¥É¿Í¡¢¥Þ¥ì¡¼¿Í¤âÆüËÜ¿Í¤ò·ÚÊÎ¤·¶òÏ®¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ò¡Ö½¾ÍèÅöÃÏ¤Ëµï½»¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢°ì¤Ë¾®Çä¾¦¡¢¹Ô¾¦¤ò½ü¤¯¤Û¤«¤Ï°üÇä½÷µÚ¤Ó¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¿åÉ×¾å¤¬¤ê¤Î¼Ô¤À¤±¡¢¤½¤Î¹Ô¾¦¤â½÷¤ò¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þ¤È¤·¤Æ½ÐÆþ¤ê¤·¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Â»Î¤äÎ©ÇÉ¤Ê¾¦¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Íè±ý¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤ë¡£¸Î¤Ë¡Ê½»Ì±¤Ï¡ËÆüËÜ¿Í¤È¸«¤ì¤Ð¡¢É¬¤º°üÇä½÷¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ·ÚÊÎ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¡á¡ØÆîÍÎ¤Î¸Þ½½Ç¯¡Ù¡Ê1938Ç¯¡Ë¡£¡Ó
¡¡1896¡ÊÌÀ¼£29¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÍ»Ö999¿Í¤¬½°µÄ±¡¤Ë¡Ö½Ð²Ô½¹¶È¼Ô¼èÄù¤ÎÀÁ´ê¡×¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£µßÀ¤·³¤Î»³¼¼·³Ê¿¤Ï1904¡ÊÌÀ¼£37¡ËÇ¯¡¢Ãç´Ö¤È²¤½£¹ÒÏ©¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¹á¹Á½ÐÈ¯´ÖºÝ¤ËÁ¥Æâ¤Ë¡ÖÇòÃÏ¤ÎÍá°á¤ËºÙÂÓ¤òÄù¤á¡¢¤¦¤Á¤ï¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿28¿Í¤ÎÆüËÜ½¹¶ÈÉØ¤Î°ìÂâ¡×¤ò¸«¤«¤±¤¿¡£»³¼¼¤é¤ÏÇòÌÚÌÊ¤Ë¡Ö¤¤¤ó¤Ð¤¤¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÃÑ¤µ¤é¤·¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆñµ·¤ò¤·¤Æ¤âÀµ¶È¤Ë½¢¤±¡×¤È½ñ¤¡¢¤¿¤¹¤¤Ë¤·¤ÆÁ¥Æâ¤òÊâ¤¤¤¿¤È¡Ø¼Ò²ñ³ÇÀ¶ÏÀ¡Ù¡Ê1914Ç¯¡Ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÀ¶¡¦ÆüÏªÀïÁè¤Ë¾¡Íø¤·¡¢À¤³¦¤Î°ìÎ®¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¿¢Ì±ÃÏÀ¯ÉÜ¤ËÆ¯¤³Ý¤±¡¢ÆüËÜ¤Îºß³°¸ø´Û¤È¿¢Ì±ÃÏÀ¯ÉÜ¤Î¶¨µÄ¤Î¤¹¤¨¡¢1917¡ÊÂçÀµ6¡ËÇ¯¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÇÑ¾«Îá¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡ÖÌµÃÑ¤ÊÉãÊì¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÔ¹¬¤À¡×15ºÐÌ¼¤òÃæ¹ñ¤ÎÉÙ¹ë¤ËÇä¤êÈô¤Ð¤·¡Ä¡È¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»Ä¹ó¤Ê¿¿¼Â¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®ÃÓ ¿·¡Ë