J1¤ØÊÖ¤êºé¤¤¤¿24ºÐ¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤¬¡ÖÅ·ºÍ¡×¡¡¡È¾×·â¥¢¥·¥¹¥È¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×
DF¶¶ËÜ·ò¿Í¤Ïº£²Æ¿·³ã¤Ø´°Á´°ÜÀÒ
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï9·î22Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤·2-3¤ÇÇÔÀï¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âGK¤«¤é¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¿·³ã¤Î2¤ÄÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡ÈÈþ¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯ÃÆ¡É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼DF¶¶ËÜ·ò¿Í¤ÎÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿·³ã¤ÏÁ°È¾15Ê¬¡¢¿À¸ÍDF¼ò°æ¹âÆÁ¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±31Ê¬¤ËFWÄ¹ÁÒ´´¼ù¤¬·è¤á¤Æ¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤ËÌá¤¹¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢GK¾®Åçµü²ð¤«¤é¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¿·³ã¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¾®Åç¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ÎÉñ¹ÔÎ¶¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬¡¢²¼¤ê¤Æ¤¤¿MF¹âÌÚÁ±Ï¯¤ËÅö¤Æ¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¡£±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ÇFW¾®ÌîÍµÆó¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢Íî¤È¤·¤ËMFµÜËÜ±Ñ¼£¤¬È¿±þ¤·¡¢º¸Á°Àþ¤ØÂç¤¤¯Å¸³«¡£DF¶¶ËÜ¤¬°ìÈ¯¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ñ¥¹¤òÁê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢ÆâÃæ±û¤Ø¡£¿À¸Í¤Î4Ëç¤ÎDF¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢CB¥³¥ó¥Ó¤Î»³ÀîÅ¯»Ë¤È¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤òÆÍ¤¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¾®Ìî¤Ø¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¿·³ã¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡7ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¿À¸Í¤òìÊ¤á¤¿°ì·â¡£Èþ¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶¶ËÜ¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ËµÓ¸÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤â¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¤¨¤°¤Ã¡ª¡×¡Ö¥¥é¡¼¥Ñ¥¹²á¤®¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â¤Ê¤ó¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤«¥ï¥«¥é¥ó¡×¡Ö¶¶ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤¬¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿Ë¤Î·êÄÌ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥¹¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Î¶¶ËÜ¤Ï¡¢²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹¤«¤é·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£2020Ç¯¤Ë2Ç¯¸å¤ÎJ2¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý²ÃÆþÆâÄê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯¤«¤é¤ÏJ1¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍFC¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏJ2ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤½¤³¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢º£²Æ¤«¤é¿·³ã¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¸«»ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë