¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¡¡ÂÎ½Å¤¬¡Ö¤Þ¤¿¸º¤Ã¤¿¡×¡¡¡Ö£±g¤Ç¤â¸º¤ë¤È¡Ú£´£°¥¥íÂæ¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡¡¡ÖÂÎ½Å¸º¾¯¤òËÉ¤´¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤¬¡¢£¹·î£²£³Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¡¡ÂÎ½Å¤¬¡Ö¤Þ¤¿¸º¤Ã¤¿¡×¡¡¡Ö£±g¤Ç¤â¸º¤ë¤È¡Ú£´£°¥¥íÂæ¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡¡¡ÖÂÎ½Å¸º¾¯¤òËÉ¤´¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÂÎÄ´¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤Ï¤Í¡¢ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÆüÂÎ½Å¤òÂ¬¤Ã¤¿¤é¡¢50.00¥¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿²óÂ¬¤Ã¤Æ¤â¡Ê£µ£°¥¥í¡Ë¥¼¥í¥¼¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì²¿¤¬´í¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢1g¤Ç¤â¸º¤ë¤È¡Ú40¥¥íÂæ¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¡Ú40¥¥íÂæ¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¤È¤Ê¤¯µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Í¡£¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ú40¥¥íÂæ¡Û¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá»´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¥â¥ê¥¿¥¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢£µ£°¥¥í¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤È¡¢´é¿§¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¬¤ó°Ê³°¤ÏÀä¹¥Ä´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×¤È¡¢ÊÖÅú¡£
¹¹¤Ë¡¢»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡£ºÇ¶áÂç¹¥¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Í¡£¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¬¤ó°Ê³°¤ÏÀä¹¥Ä´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸µµ¤¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¡Ö¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¡Ë¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò°å»Õ¤«¤é¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¡×¤È¤µ¤ì¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡Ìô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸åÆü¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ½Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£¸·î£±£¹Æü¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢50.5¥¥í¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊËè½µ¡Ë1¥¥í¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£Â¿Ê¬¡¢Íè½µ40¥¥íÂæ¡£¡×¤È¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢8·î£²£¶Æü¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡ÊÂÎ½Å¤¬¡ËÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¡£¡ÊÂÎ½Å¤¬¡Ë50.5¡Ê¥¥í¡Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø40¥¥íÂæ¤Ë¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤¹¤±¤É¡Ä¤Ä¤¤¤Ë½é¤á¤Æ¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢52¥¥í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢£¹·î£²Æü¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö50.5¥¥í¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àè¡¹½µ52¥¥í¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¡¢Àè½µËö¡Ä52¥¥í¡£²£¤Ð¤¤¡£¤À¤«¤é°ì±þ¡¢ÄìÂÇ¤Á¤·¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û