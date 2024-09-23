Æ£ËÜ´²Ìé¤¬¹ë²÷¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Çº£µ¨4ÅÀÌÜ¡ª¡¡MOMÁª½Ð¤â¥¸¥ë¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤Ï4ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼

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Just Fujimoto things 🚀#UnidosPelaLenda #GalosDeLuta pic.twitter.com/tLFqakOPqb— Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) September 22, 2024